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聞著臭、喝著甜…成都女喝中藥一周 驚見「蟑螂」是主藥材

中國新聞組／綜合報導
四川成都女子喝中藥一周，才發現成分是蟑螂。（取材自九派新聞）
四川成都女子喝中藥一周，才發現成分是蟑螂。（取材自九派新聞）

四川成都趙姓女子患有嚴重胃病，求診後中醫給她開了一副藥，她喝中藥一周後，對藥瓶外寫的蟲子成分很好奇就去搜索，一查竟是蟑螂，還是這副藥的「唯一成分」。不少網友直呼喝蟑螂「好噁」，也有網友科普稱蟑螂原本就是中成藥。

九派新聞報導，趙女士說，她了解蟑螂可以治很多病之後，即使有些膈應（意旨令人不舒服），這副藥又「有一點臭」，但喝起來「還有點甜」，她會繼續喝下去。

網友分享的「康復新液」外瓶標示。（取材自微博）
網友分享的「康復新液」外瓶標示。（取材自微博）

趙女士稱，她患有嚴重的胃病，看中醫後開了這副藥，喝藥一周後，自己找到說明書想看看有什麼禁忌，「我看到了藥的成分，對那個蟲子很好奇，搜索後發現竟然是蟑螂」。

趙女士表示，自己得知成分前，覺得藥還挺好喝的，「雖然有一點臭，味道聞著不怎麼樣，但喝起來有點甜」。

得知成分後，趙女士感到有些膈應，但她表示還會繼續喝，「我以前覺得蟑螂是一個不該存在的物種」，趙女士說，自己現在發現蟑螂可以治很多病，非常意外。

四川成都女子喝中藥一周，才發現成分是蟑螂。圖為「康復新液」中成藥。（取材自九派新...
四川成都女子喝中藥一周，才發現成分是蟑螂。圖為「康復新液」中成藥。（取材自九派新聞）

對此，網友們紛紛表示，「蟑螂原來還能治病呢，就很神奇啊」、「我也喝過這個」。

另據快科技報導，網友表示，趙女士喝的是一種名為「康復新液」的中成藥，內服，用於瘀血阻滯，胃痛出血，胃、十二指腸潰瘍等，其主要成分就是美洲大蠊乾燥蟲體提取物。

而美洲大蠊，俗稱就是蟑螂，蟑螂為蜚蠊科動物美洲大蠊、東方蜚蠊、澳洲蜚蠊的全體。可以被製成藥液，效果非常好，很多網友表示自己之前並不知情，不過即便知道了，感覺也並不討厭。

蟑螂的藥用價值較高，具有調節機體、消腫利水、消炎止痛功效，還可激活非特異免疫功能細胞，調節機體生理平衡、延緩衰老。用於兒童疳積、扁桃腺炎、身體包塊、癰瘡腫痛、瘀血阻滯、胃痛出血、胃及十二指腸潰瘍等病症。

澳洲

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