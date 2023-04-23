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瑞幸罰員工抄寫顧客差評 多者高達幾百遍

中國新聞組／北京23日電
瑞幸罰員工抄寫差評。(取材自快科技)
瑞幸罰員工抄寫差評。(取材自快科技)

近日，有多位瑞幸員工發文稱，被罰寫顧客差評、備註、日常檢查標準，被罰多者達到幾百遍，引發關注。員工被罰抄的內容包括「我備註要熱的，你們都沒看見嗎？沒睡醒？」、「茉莉花茶沒有加糖，完全無法入口」、「我點的是去冰，為什麼送過來還是多冰？」等。

快科技報導，對此，瑞幸客服表示，此舉是為了讓員工不要忘記看備註，也是店長對顧客的負責。「這種罰寫，肯定是員工沒有看備註啊。少冰多冰或少糖無糖，這種情況挺多的」。

報導說，像中小學生罰抄作業一樣抄寫差評等，引發很大爭議。不少網友認為，員工犯了錯，瑞幸既沒扣績效，又沒罰款，只是罰了抄寫，已經很人性化了，沒啥錯。但也有網友認為，這不僅僅是體罰，更是侮辱人格，應該受到勞動監察部門的嚴厲打擊。

瑞幸罰員工抄顧客差評100遍違法嗎？據猛獁新聞報導，一般情況下，公司領導懲罰員工抄寫規章之類的行為，並不違法。但這有一個度與量的問題。超過了必要的限度和數量，不但達不到懲罰的效果，反而可能涉嫌違法了。

報導說，至於瑞幸的罰抄事件，如果罰抄次數不多且只是讓員工長長記性，也是情有可原的，但如果動輒就罰抄數百遍甚至更多遍，讓員工不堪其苦甚至身心俱創，可能就涉嫌違法了。如果員工認為這帶有侮辱和體罰性質並因此身心受損，就此申請維權，瑞幸可能就會有吃不了兜著走的麻煩了。

瑞幸罰員工抄寫差評。(取材自快科技)
瑞幸罰員工抄寫差評。(取材自快科技)

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