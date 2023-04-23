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蔚來員工身體的控訴：半年加班500小時 進急診3次

中國新聞組／北京23日電
蔚來員工曝半年加班500小時。(取材自九派新聞)
蔚來員工曝半年加班500小時。(取材自九派新聞)

陝廣電報「後浪視頻」援引沸點視頻報導，上海蔚來汽車一員工22日爆料稱，自己近半年來加班500個小時，加班期間進急診三次，體檢21處異常，引起廣泛關注。

據報導，當事人陳女士表示，她於2020年5月入職上海蔚來汽車銷售服務有限公司，已工作近三年時間，「我在職期間，經常會涉及到加班，最近半年加班會更瘋狂一些。」

報導指出，陳女士負責產品運營，平時需要對接的項目特別多。「我之前加班期間經常發燒，一邊發燒一邊趕工，發燒是不會去醫院的，只有當我上吐下瀉，吐到喝不進去水的時候，才會去醫院掛急診。」陳女士說，自己已經進了三次急診，現在體檢還發現21處異常。

陳女士提供的半年來的加班紀錄文檔顯示，她已加班近500小時。「加班對我來說是持續性的，每天都可能是從早上8、9點到晚上2、3點，睡了一覺起來後，第二天又是這樣。」陳女士稱，自己的身體一直處在一種非常不健康的狀態。

陳女士提供的與HR溝通的錄音顯示，HR稱公司不鼓勵加班，「尤其不鼓勵為了加班而加班，但為了用戶的需要，可能要作一些額外的付出。」

經過協商，HR提出，如果陳女士離職，同意給予總計12萬元人民幣(約1.7萬美元)的賠償，但之後陳女士不能再發聲。陳女士則表示，自己不會同意，「即使我簽了，也肯定會繼續曝光。」

九派新聞報導，經聯繫蔚來HR，對方稱會有專人對接，但尚未接到蔚來對接人的回應。

對此，網友們紛紛表示，「太誇張了！」、「這…不能把人當牛使啊！」、「拿員工的身體健康薅呢，什麼時候企業才能真正做到不加班？」

蔚來員工曝半年加班500小時，進急診三次。(取材自九派新聞)
蔚來員工曝半年加班500小時，進急診三次。(取材自九派新聞)

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