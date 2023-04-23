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寶馬汽車冰淇淋辱華效應 傳中企令員工賣寶馬 否則開除

中國新聞組／北京23日電
豐投光能集團員工證實老闆要求員工換車。(取材自微博)
豐投光能集團員工證實老闆要求員工換車。(取材自微博)

寶馬汽車（BMW）旗下MINI近日在上海參展，被爆出冰淇淋「只送外國人，不給中國人」，在「辱華」氛圍擴散下，江蘇蘇州一家太陽能企業21日通知員工，必須在一個月內賣掉自己的寶馬，否則開除。不過該公司員工稱，確實收到此通知，但公司無人開寶馬，有炒作嫌疑。

中央社引述九派新聞報導，位在江蘇省蘇州市的豐投光能集團有限公司21日發布書面通知。內容指出，即日起所有員工如有駕駛寶馬品牌的車輛，「寫下承諾書一個月內賣掉寶馬車更換紅旗品牌的車輛，公司給予2萬元(人民幣，約2903美元)的現金獎勵。一個月內沒處理掉寶馬車輛的員工，作開除處理」。

這項通知隨即在中國網路上快速流傳，引發熱議。豐投光能工作人員事後接受中國媒體查詢時證實，「是針對MINI這個事情，情況屬實，會獎勵2萬元。但未如期更換會作開除處理」。工作人員還提到，「目前公司員工有六、七個人駕駛寶馬品牌車輛，已經有員工去看其他車了」。

但根據報導，豐投光能一名主管卻矢口否認公司並未發布上述通知，並強調網傳訊息不實，且全公司上下僅有十多名員工，沒有人開寶馬。他還說，蘇州市勞動局曾為此致電公司關切。

儘管多數中國網友對BMW及MINI展位冰淇淋「只送外國人，不送中國人」的作法討伐聲浪不斷，但對這家公司強迫員工換車卻也不甚認同。雖有人稱許，但也有人直指此舉是「硬蹭熱度」，表現得過頭了；「這真的有點讓人難以理解呀！」、「這個事件影響確實挺大的！」

寶馬MINI展台風波不斷，繼冰淇淋事件之後，4月20日又發生了女子在展台直播被拖走事件。

2023年上海國際車展22日迎來首個普通觀眾日，預估將超過17萬人次。(取材自澎...
2023年上海國際車展22日迎來首個普通觀眾日，預估將超過17萬人次。(取材自澎湃新聞)

被拖走的女子Tongtong及其老公曹先生22日接受上游新聞採訪，回憶當天發生的事情經過，同時要求寶馬MINI、白衣男子以及相關保安公開道歉。

2023年上海國際車展22日也迎來首個普通觀眾日，也恰逢周末，參觀市民踴躍，預計人流將創今年展會新高，預估將超過17萬人次。截至下午1時，參觀人流已超12萬人次。

MINI車展職員向外國人分送冰淇淋。(視頻截圖)
MINI車展職員向外國人分送冰淇淋。(視頻截圖)

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