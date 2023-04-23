男子網戀6年轉帳142萬 報警嚇傻…女友是舅媽假扮

男子網戀6年轉了142萬人民幣，結果竟然發現對方是舅媽。（取材自星視頻）

海南海口一名男子小昊2016年分手後，透過舅媽認識一名女孩，兩人透過網聊開始交往。然而網戀6年多期間，女子以各種理由要求小昊給予金錢協助，小昊也陸續給對方轉帳超過142萬（人民幣，下同，約20萬美元）；直到要求和女友面對面約會被拒、要求對方還錢被拉黑後，小昊才發覺自己可能被騙，報警求助。經警方調查，小昊的女友竟然就是舅媽假扮。

據海口台報導，48歲的潘某銀已在2015年和舅舅離婚，但對小昊一直都關愛有加。小昊在2016年分手後，遂請潘某銀為自己介紹對象。

潘某銀很快就把女孩「林咪」介紹給小昊，兩人經過一段時間網聊後交往。不久後，林咪說家人出車禍 ，希望小昊能轉3萬人民幣幫助她。此後，林咪遇到的麻煩越來越多，小昊也越轉越多錢，6年共轉了142萬元，存款都快耗盡。

小昊提出和林咪見面約會卻被拒絕。小昊心急之下叫林咪還錢卻被拉黑，他這才意識到自己可能被騙， 於是報警求助。警方調查後發現，小昊的女友林咪竟然就是自己的舅媽潘某銀，每次通話也是舅媽使用變聲手機 在和自己聊天。

此文曝光後，網友紛紛留言：「和舅舅離婚後還對他關愛有加，一開始就盯上他的錢了吧」，「跟自己外甥假裝談戀愛，不會覺得彆扭嗎」，「我朋友想知道，這種不見面就給100多萬的哪裡找」，「6年一面也沒見過不覺得奇怪嗎」，「為啥我遇不到這樣的好男人呢」，「這也太離譜了」。