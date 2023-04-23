我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

吃燒烤順便買房？淄博樓市3個月賣出120萬平方米

中國新聞組／北京23日電
「烤爐+小餅+蘸料」的燒烤靈魂「三件套」突然聲名大噪，再給淄博市增加了一波流量。（取材自微博）
「烤爐+小餅+蘸料」的燒烤靈魂「三件套」突然聲名大噪，再給淄博市增加了一波流量。（取材自微博）

淄博燒烤在網路上火出了圈，加之當地一季度房地產市場數據公布，讓外界對這座山東中部小城充滿想像。

每日經濟新聞報導，淄博市新聞辦披露，今年一季度，全市新建商品住宅網簽面積大漲，達到120.6萬平方米，同比增加61.9%；商品住宅網簽均價每平方米8020元（人民幣，下同，約1164美元），同比上漲3.1%。易居房地產研究院發布的報告特別提到，淄博今年至今的樓市表現，在三、四線城市中最熱。

如此發展勢頭的背後，為推動房地產市場回暖，這座山東三線城市組織過房產交易博覽會、出台扶持政策。商品房銷售方面，淄博不限購、不限售，房價在8000元-13000元/平方米之間。

淄博市住建局4月發布的通知顯示，2022年6月1日至2024年5月31日期間購買新建商品住宅的二孩家庭，以商品房買賣合同成交總價款1%的標准給予補貼，最高不超過20000元；三孩家庭以商品房買賣合同成交總價款2%的標准給予補貼，最高不超過30000元。此外，二孩家庭和三孩家庭在公積金貸款、分配公租房方面還有優先政策。

淄博還出台了「人才金政50條」規定，引進人才在規定區域內新購新建商品房的，再給予1萬元補貼。支持團購商品房，市民自行組織團購商品房，開發企業視情對團購群眾給予更多優惠。

淄博房地產增速驚人。（取材自微博）
淄博房地產增速驚人。（取材自微博）

淄博人吃燒烤已有多年的傳統，當地線下消費氣氛濃厚，燒烤在網上火了以後，周邊城市的遊客慕名而來，網紅燒烤店人氣爆滿，街道上也多了很多外地牌照車輛。

不過，淄博新區城發和樾項目的置業顧問高升林說，儘管外地遊客增加，但目前樓市成交貢獻量還是以本地需求為主。

中指研究院市場研究總監陳文靜說，近些年來，淄博房地產市場逐漸步入調整期，新房成交面積整體低位運行，2023年以來雖然市場活躍度有所提升，但更多是基於前期積壓購房需求釋放以及2月房交會帶動，從當前數據反饋及市場情緒來看，市場持續性仍顯不足。

易居研究院研究總監嚴躍進分析認為，淄博目前的樓市表現尚可有幾方面原因：一，山東房地產市場在過去兩年持續壓抑，當前正步入新一輪樓市復甦周期。二，濟南房地產市場總體上處於升溫態勢，勢必會帶動周邊城市如淄博的樓市交易，這和此前「成都熱、南充跟著熱」的邏輯相似。三，山東房地產市場沒有遇到較大規模的房企債務風波，樓市基本面總體比較健康。房地產的爛尾問題相對少，也有助於帶動類似淄博等地級市的樓市復甦。

嚴躍進表示，淄博燒烤成為近期網友關注的熱點事件，城市名片打響，客觀上也增加了置業信心和置業能力。

房地產 貸款 房價

上一則

男子網戀6年轉帳142萬 報警嚇傻…女友是舅媽假扮

下一則

中國男人不行了？各省捐精者擠爆卻只兩成合格

延伸閱讀

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除
山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣
車頭瞬間解體 山東重型貨車高速失控釀7死10傷

車頭瞬間解體 山東重型貨車高速失控釀7死10傷
山東科技大學傳持刀傷人事件 致1死6傷

山東科技大學傳持刀傷人事件 致1死6傷

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

2023-04-16 11:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友