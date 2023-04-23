中國男人不行了？各省捐精者擠爆卻只兩成合格

湖南中信湘雅精子庫。（取材自每日人物微信公眾號）

經歷3年疫情 ，各地精子庫坐不住了。今年2月開始，雲南、陝西、山東、北京 等多個省分接連發出「捐精倡議」，許多省分甚至把「捐精益處」與「千元補助」紅字標粗，只為吸引更多人捐精。然而，各地精子庫發現，捐精者多了，合格率卻不高。「只有兩成志願者精子合格」的熱搜引發熱議，不少人納悶：「難道是中國男人不行了？」。

•精子合格率連年下滑 如今剩2成

每日人物報導，湖南中信湘雅精子庫是中國最大的精子庫，其中，84歲的盧光琇是中信湘雅首席科學家、終身榮譽院長；中信湘雅精子庫組長黃川則是副研究員，兩人同為中國男人的精子問題努力。

黃川說，放假前的旺季時，一天能有100多人來捐精，因為「回家之前，大學生們都想先搞一筆錢」。但自捐精倡議書發出後，這個春天，精子庫內一直擠滿了人，每天有3、40人，周末一天就有100多人。

捐精前的檢查。（取材自每日人物微信公眾號／視覺中國圖）

來捐精的志願者中，大部分人瞄準的是5000元（人民幣，下同，約725美元）的捐精補助。不過黃川說，「精子庫的捐精標準，要比常規精子的要求高出很多」，「3、40人裡，往往只有6、7人可以檢測 合格」，合格率只有約二成。

與多年前相比，精子庫的精子合格率的確在下降。中信湘雅曾經公布數據，2006年合格率是45.9%，此後的八、九年間數字一直下滑，2015年的17.7%創新低，後來略有上升，目前持平在20%左右，不到2006年的一半。

醫師將檢驗合格的精子放入液氮罐冷凍保存。（取材自每日人物微信公眾號／受訪者供圖）

事實上，捐精的過程就像是高考。「考生」需要考核多個科目，要滿足6000萬精子濃度、50%精子活力，以及酸鹼度等，每個科目都要達標。「複試標準」包括考驗精子的耐寒能力，保障冷凍復甦後，精子活力依舊超過40%。層層闖關後的精子，才能正式入選精子庫。

盧光琇認同，精子質量的下降與人的生活習慣有很大關係。精子是脆弱的，很多因素都會對它產生影響，比如環境、飲食、熬夜、壓力和吸菸。

•精子庫變買方市場 醫師們頭疼

除此之外，新冠疫情後，上海精子庫發現精子質量有受到病毒的影響。

黃川和湖南省疾控曾為此進行一項研究。檢測十幾名確診患者在陽性後3個月、6個月的精液質量。結果顯示，精液中確實存在一些病毒片段，但已經不具備致病性。而一般在6個月後，這些病毒片段能夠被代謝掉，精子質量也會有所回升。

至今，中信湘雅精子庫已經招募過大學生4萬餘人，累計凍存38.8萬份精液。

而與捐獻者相對的是求精者。很長一段時間，中信湘雅精子庫的辦公室外每天都守著一對讓醫師們「頭疼」的訪客，他們是一對本科畢業的夫妻，男人一米七左右，女人一米六出頭。

兩人「要求太高」是讓醫師們頭疼的主因。女人要求：「我只要985的博士生，身高2米！」而且一直不肯讓步。最後，醫師們不停尋找、協商，才為她找到了一名身高一米八以上的985碩士生，作為合適的供精。

醫師們很無奈，如此千方百計地滿足需求，是因為精子庫已經從賣方市場變成買方市場。「過去精子少，都能用出去，不想要也沒有了。但現在，精子庫數量多了，競爭大了，就變成買方市場，開始提條件了」。

也因此，精子間有了「鄙視鏈」。最重要的是血型。在選擇供精時，黃川常常被女方要求「選擇一個和丈夫血型相同的捐獻者」，因為她們認為，「相同血型，孩子長大後更不容易發現」。二胎政策後，許多夫妻想要再次使用同一個捐獻者的精子生二胎，為的是「讓兩個孩子具有血緣關係」。

長相也是個標準。常有人要求「找一個跟我老公長得像的」。過去捐獻者的長相不能公開，因此無法達成。如今，精子庫引進了相似人臉匹配的技術，可以選出與求精者最相似的供精者。

而想要帥氣的捐獻者是很多人的訴求。曾有一名求精者給醫師發了一堆小鮮肉明星的照片，「按照裡面哪一個都行」。面對這類需求，黃川等人只能細化標準，例如找雙眼皮、大眼睛等客觀的條件。

最基本的需求還是身高和學歷。如今，大多數精子庫的標準存在共識，身高要一米六五以上，學歷是高中和大專畢業；但在現實需求下，標準往往會被推高，比如北京不僅要求一米七以上，還需要體重指數小於30；廣東省更注重學歷，一律要求本科畢業。

•致力科普「生育力保存」 因應晚婚晚育

但不是每個家庭都能接受別人的精子，「更多的人還是想生屬於自己的孩子。」盧光琇說。中信湘雅精子庫從2015年研究稀少精子冷凍技術，以幫助一些無精症的男性患者，通過顯微取精的方式，找到微量精子、甚至是單精子，再試管生育。這似乎是如今精子庫轉型的方向——從鼓勵捐精，到提倡冷凍精子、進行生育力保存。

現在，盧光琇一項重要的工作就是科普「生育力保存」。從2020年開始，盧光琇開始做短視頻，鼓勵大家「讓我們35歲的時候，還能用自己25歲的精子和卵子生孩子」。畢竟，在她看來，年輕人如今更喜歡晚婚晚育，中國也已經過了人口紅利期。