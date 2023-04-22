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情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

5歲時被拐賣26年後回家父母雙亡 女向人販索賠790萬

中國新聞組／北京22日電
楊妞妞與姊姊團聚。（取材自上游新聞）
楊妞妞與姊姊團聚。（取材自上游新聞）

1995年，五歲的楊妞妞被人從貴州貴陽拐賣至河北邯鄲。26年後，她找到家了，卻發現父母在她被拐後沒幾年就傷心過度去世。楊妞妞記得人販子的名字，報警將余姓女子逮捕，並挖出另七起拐賣兒童案。楊妞妞決定向余女索賠790萬人民幣（約114.6萬美元），「我父母的死是她一手造成的」。

來源：YouTube

上游新聞報導，楊妞妞成功尋親的故事，曾在2021年感動了很多網友：1995年，年僅五歲的楊妞妞和姊姊一起，跟隨打工的父母從老家貴州畢節去了省城貴陽，沒想到被鄰居余女以2500元賣到河北邯鄲一戶聾啞人家。養父一家將她撫養長大，但她知道自己是被拐賣來的：「我依稀記得我的家在山區，爸爸叫楊新明（實際上叫楊興明），我叫楊妞妞。姊姊叫『桑音』，外婆喊『阿布丹』，媽媽喊『麻衣』，家裡可以看到一個山洞。」

楊妞妞希望人販子得到嚴懲。（取材自上游新聞）
楊妞妞希望人販子得到嚴懲。（取材自上游新聞）

2012年，生了第二個孩子後，楊妞妞決定尋親。她獲得寶貝回家志願者的幫助，在2021年5月找到了失散26年的姊姊。認親後，楊妞妞想看望父母，結果得知父母先後在1997年和1998年去世。「我姊姊告訴我，爸爸因為太想我整天喝酒，喝完酒後就跟媽媽吵架，還怪姊姊把我丟了，最後是飲酒過量意外去世。爸爸去世後，媽媽承受不了打擊，也去世了！我們好好的一個家就毀了！我恨人販子！」

為抓到人販子，2022年6月楊妞妞前往她當年被拐的貴陽市南明區報案。因為余女有案底，警方很快就在24天破案，抓獲余女。南明區檢察院以拐賣兒童罪對余女提起公訴。楊妞妞及其代理律師王文廣透露：「據我們了解，余女曾七次拐賣了八名兒童。余女接受刑事處罰，建議判處有期徒刑14年、並處罰金。」

看到這份量刑建議書，楊妞妞表示：「為什麼這個人販子拐賣了八名兒童，才被判14年？她拐賣我一個，就害我失去了雙親！而且她2004年在雲南也因拐賣兒童坐過牢，當時卻沒有把我和其他孩子供出來，導致我和親人多分離了19年！這也是我決定請律師追加起訴的原因。」

楊妞妞申請將案件移交到貴陽市中級人民法院，對於追加的790多萬元民事賠償，楊妞妞說：「我知道她肯定拿不出這麼多錢，但這就是我的態度，要讓那些人販子感到害怕！」

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