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嫌上班賺錢慢 90後夫妻自導自演拍淫片 賺了365萬元

中國新聞組／北京22日電
警方扣押查封涉案資金98萬餘元、查處用於拍攝傳播淫穢視頻電腦、平板、手機30餘部，查封房產1處。(取材自上觀新聞)
警方扣押查封涉案資金98萬餘元、查處用於拍攝傳播淫穢視頻電腦、平板、手機30餘部，查封房產1處。(取材自上觀新聞)

一對90後夫妻因為生活費有限，想要快速賺錢，兩人竟突發奇想，自導自演拍攝販賣淫穢視頻，吸收會員人數超過380人，共計製作、販賣淫穢圖片1838張，共計獲利365萬元（人民幣，下同，約53萬美元）；兩人已因傳播淫穢物品牟利罪被人民法院判處有期徒刑10年，並分別處罰金100萬元及50萬元。

極目新聞報導，李某進入大學不久後認識了同齡男生于某，兩人很快談戀愛，感情甜蜜，一起在校外租房同居，但有限的生活費滿足不了兩人的日常開支，于某就開始想快速賺錢的方法。于某看到有人在微博上發布了一些偏色情的照片和文字廣告，經詢問得知「拍視頻和照片」能賺不少錢，就和女友李某商量，一起拍攝淫穢視頻和照片吸引他人購買，賺點生活費。

剛開始，這對小情侶在相關社交平台發布推廣「自製視頻」，沒多久成了學校裡的小富翁。畢業後兩人有工作，但工資和拍攝淫穢視頻相比，賺錢的速度太慢，所以兩人僅工作不到一年就先後辭職，在家專職拍攝、出售淫穢物品用於牟利。

據報導，當地警方接獲舉報後，立即成立專案組開展偵查，民警經過7天的連續核查，發現所有資金最終都進入一個名為李某的銀行帳戶，並發現于某的妻子就是多次出現在淫穢視頻中的女主角。經民警分析，這對夫妻在網上售賣的視頻、圖片就是由于某拍攝、李某配合，經過後期剪輯後將成片進行售賣，隨後在家中將兩人抓獲。

目前，于某、李某已因傳播淫穢物品牟利罪被人民法院判處有期徒刑10年，並分別處罰金100萬元及50萬元。本案中，于某和李某在兩年時間內，拍攝的照片以及視頻共有2343部，情節嚴重，兩人靠販賣淫穢視頻賺取的356萬元都是屬於非法所得，會被沒收。

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