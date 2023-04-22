大叔上海車展收割禮品 被酸「應該去要冰淇淋」

上海車展驚現禮品收割達人。(自媒體「迎春里」截圖)

寶馬mini陷「冰淇淋門」之際，上海車展驚現禮品收割達人。車展禮品收割者專門去各大活動現場拿免費的禮品，有的是自己用，有的是拿去二次售賣。日前一名大叔因沒領到禮品與工作人員爭吵，被批沒骨氣，但也有人建議他應該去寶馬mini要冰淇淋，想必對方不敢不給。

網易號「心靈紀實匯」報導，近日，上海車展因「冰淇淋事件」徹底出圈了。如果沒有發生這件事情，大概不會有這麼多人關注這次車展活動，那麼這名大叔因為沒有領到禮品跟工作人員吵架這點小事兒，也肯定不會有人關心。

豐田汽車 展位，一名大叔正在跟工作人員交談，情緒比較激動，聽對話的意思，大概是他去要禮品，一個戴眼鏡的小姑娘說「這個沒有，那個也沒有」，大叔沒有領到禮品很生氣，抱怨這個小姑娘針對他。

這事兒輿論跟冰淇淋事件截然相反，網友們紛紛指責該大叔太小氣，愛貪小便宜，貪不到小便宜還氣急敗壞，在大庭廣眾之下丟人，有些人就是沒骨氣。

有些網友說，「他應該去寶馬mini要冰淇淋，不敢不給」、「我感覺他可以去寶馬mini要來冰淇淋，惡人對惡人」、「哈哈哈，還不給他就以愛國的名義吆喝你們滾出去」。

報導說，豐田汽車展上的大叔則認為，別人給他禮物是應當的，自己沒領到就是對方的錯誤。就是因為這種人的存在，才導致部分人對「國人」這個群體沒有好印象，從而誕生了崇洋媚外的人群。試想一下，把大叔拉去寶馬mini展台，雙方進行魔法互轟，將是一種怎樣的體驗？

據報導，去年上海會展中心舉辦食品展覽會，撤展後，也有很多大爺大媽前來「搶貨」，他們直接將展櫃裡的麵包塞到了自己的包裡面。現場工作人員勸阻說，展櫃裡的食品保質期太短，怕他們吃壞了肚子。但大爺大媽們竟然說「臨期、過期的也要」。