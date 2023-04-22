寶馬翻車股價跌 市值1夜蒸發5億個冰淇淋

上海車展上寶馬mini展台。(路透視頻截圖)

車商寶馬MINI因一盒冰淇淋被指歧視中國人事件引發蝴蝶效應。寶馬汽車雖兩度道歉，但其在德國 的股價 20日大跌3.62%，估計市值蒸發24.21億歐元（約183億元人民幣、26.86億美元）。「寶馬市值蒸發5億個冰淇淋」也衝上熱搜。而事發前，寶馬集團董事長齊普策才說「中國是寶馬的家」。而被網民劍指的還有當時發冰淇淋的兩個女性員工，據稱她們遭到網暴，目前已離職。

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「寶馬冰淇淋事件」發生在上海車展，起因是有中國的參觀民眾向寶馬工作人員索要免費冰淇淋被拒，兩個女性員工卻滿臉笑容的把冰淇淋發給一個外國人，引發全網怒批「寶馬種族歧視 」。

成都商報報導，「冰淇淋」事件給寶馬公司的股價帶來壓力，德國寶馬的股票20日大跌3.62%，市值蒸發24.21億歐元。也有報導稱，寶馬一夜蒸發的市值約在150億、163億人民幣不等。不過，經中國媒體換算，這些估計被一盒冰淇淋「融化」的市值，換算起來都相當於是5億個冰淇淋的價格。

紅星新聞報導，而就在事發前幾天，寶馬集團近半董事會成員齊聚上海，帶著20款新能源車亮相。董事長齊普策表示，「慕尼黑是我們出生的地方，但中國是寶馬的家」。被譽為「中國通」的寶馬大中華區總裁高樂還用中文致辭。沒想到，寶馬高層的努力在「冰淇淋事件」後化為了泡影，MINI中國方面為此兩度道歉，但中國多數網民並不買帳，微博熱搜上還又出現了「寶馬半個董事會敗給了冰淇淋」話題。

MINI在21日的再次道歉聲明稱，「對給大家帶來的負面體驗和心情，我們再次深表歉意」。聲明中並提及發放冰淇淋的兩位禮儀女性員工是剛剛踏入社會的年輕人，「可不可以請大家給她們多點寬容和空間？」並稱兩名女生已離職。另財經網報導則稱，MINI中國相關負責人稱，兩名發冰淇淋女生不是公司員工，是服務商所聘。

而據報導，事發後，有網民扒出了兩個涉事女性員工的抖音帳號並留言唾罵。兩名女子清空了所有作品，僅留一個解釋的視頻稱，「我們確實是工作人員，跟大家一樣都是普通的打工人，事情發生，我們不停收到私信轟炸，這件事對我們家人也產生了影響」。

另據頂端新聞，事情持續發酵後，4月21日，寶馬MINI展區改發放鑰匙扣等紀念品，只要留下電話號碼及相關信息均可獲取。當天現場又是大批中國民眾排隊領取，不少網民諷「昨天剛被歧視，今天這麼快就忘了嗎？」，「中國人遇到洋人就健忘」。