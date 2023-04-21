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1塊腳墊丟了出動6警偵辦… 下屬當奴 滇官判14年

中國新聞組／北京21日電
雲南省廣南縣委原常委、常務副縣長高燕文收受錢物，不分時間地點、不論價值大小。（取材自中央紀委國家監委網站）
雲南省廣南縣委原常委、常務副縣長高燕文收受錢物，不分時間地點、不論價值大小。（取材自中央紀委國家監委網站）

2023年開年至今，中紀委官網通報統計，至少有17名中管幹部、百餘名省管幹部被查。其中，19日披露雲南廣南縣原常務副縣長高燕文腐敗案細節，可見官場荒唐、腐敗之一端。

每日經濟新聞報導，中紀委網站19日發布文章《鏡鑑丨自認「小節無害」 終致人生「翻車」》稱，高燕文在擔任丘北縣政法委書記期間，有一次因為丟失了家門口的一塊腳墊，便馬上要求縣公安局出警，結果刑偵大隊五、六名民警忙活了一通下來，才知道原來是為了一塊腳墊。

高燕文視下屬為自家僕從，在擔任丘北縣教育局長期間，縣教育局原計財股長王某鞍前馬後為高燕文服務，從為其家庭煮早點到高燕文家請客吃飯，王某都負責買菜做飯前後奔忙，飯做好後，高燕文就要求其離開，稍有不滿高燕文便會大聲喝斥。

高燕文在懺悔書中寫道：「有的老闆堅持13年給我送錢，我也堅持收下。黨的十八大以來，我雖然有所收斂，但依然存在收錢收物的情況，真是不守規矩，罪有應得！」

高燕文收受錢物，不分時間地點。逢年過節，會有相關人員特地跑到他的住處送上「節日慰問」；公務外出，也會有「貼心」的老闆把錢打到銀行卡上表示心意，讓其「手頭方便一些」。

在給高燕文送錢送物的管理服務對象中，有送衣服、腰帶等日常生活用品的，也有送多達數十萬元現金的，面對這些人的「好意」，高燕文統統笑納，可謂是來者不拒、大小通吃。

在2009年至2012年丘北縣教育局實施丘北縣第二中學項目過程中，高燕文竟然繞過直接指定施工方，且未要求施工方按照行業規定施工，導致教學樓和食堂建成後出現沉降。

在未採取任何追責措施的情況下，他選擇另外聘專業加固公司加固，由丘北縣教育局承擔加固費用，造成國家重大經濟損失達400餘萬元（人民幣，下同，約逾58萬美元）。

2021年10月，廣南縣原常務副縣長高燕文因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。2022年2月，他被以貪污罪、受賄罪、濫用職權罪判刑14年，並處罰金120萬元，違法所得遭沒收，上繳國庫。

就在高燕文接受審查調查期間，他的妻子──丘北縣科協原主席趙映竹也因職務犯罪鋃鐺入獄。

教育局 公安

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