玩密室逃脫被嚇到…少女摔成9級傷殘 業者判賠20餘萬

密室逃脫遊戲中，工作人員會扮演帶恐怖性的角色。示意圖，圖為演員許凱參加綜藝「密室大逃脫」中，在黑暗的長廊裡受到突然伸出的手的驚嚇。（視頻截圖）

北京 一名11歲女孩與同學相約玩「密室逃脫」闖關遊戲，卻被工作人員扮演的恐怖怪獸嚇得踩空台階摔倒受傷，之後被鑑定為九級傷殘。一審判決業者須賠被害少女各項費用共計20餘萬元人民幣。

紅星新聞報導，11歲的女孩小蘭（化名）2019年和同學體驗密室逃脫，該項目共21關，每關都有工作人員扮演的「怪獸」出沒，小蘭在過第20關的時候，聽見電鋸聲和歌聲，轉身時發現有一個戴著恐怖面具、手拿血斧的人追來，小蘭邊哭邊跑，因不熟悉密室內路面情況踩空樓梯導致摔倒。

小蘭送醫住院10天。醫院診斷為脛骨遠端骨骺損傷（左）、腓骨骨折（左），腰麻下行左脛骨遠端骨骺損傷閉合覆位，空心釘內固定術，構成九級傷殘。

之後，小蘭將密室逃脫的經營公司某文化傳播公司訴至法院，要求賠償醫療費 、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等共計40餘萬元人民幣。

近日，北京市朝陽區人民法院公布該案的審理過程，綜合考慮密室逃脫遊戲的特點、雙方的過錯程度，酌情認定某文化傳播公司對本次事故承擔70%的責任，小蘭承擔30%的責任。一審判決某文化傳播公司賠償小蘭各項費用共計20餘萬元人民幣。