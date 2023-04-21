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惡客抽菸罵人 見警躺平耍賴 迪士尼：他終身不得入園

中國新聞組／上海21日電
衝突現場。（視頻截圖）
衝突現場。（視頻截圖）

一名男遊客19日在上海迪士尼樂園非吸菸區違規抽菸，不但不聽園方女職員勸阻還罵哭對方，隨後警方趕到現場處理，男子然倒地「躺平」耍賴，當天花車巡遊被取消；男子被處以行政拘留5日，終身禁入上海迪士尼樂園。

影音來源：YouTube

澎湃新聞報導，網傳視頻顯示，一個身穿白色T恤的男子在上海迪士尼樂園非吸菸區內抽菸，被一位工作人員提醒後，該男子突然發怒，稱工作人員態度不好，要求她道歉。工作人員被逼哭和道歉隨後離開，但該男子依然窮追不捨。警方隨後趕到現場，男子卻突然倒在地上「躺平」。

視頻信息顯示，最後上海迪士尼賠償了男子人民幣250元（約36美元）代金券，下午的彩色慶典也取消了。

19日在迪士尼明日世界附近等待彩色慶典的遊客林女士指出，當日的慶典的確因故取消，但園方沒有說明具體原因。後來林女士透過網路了解到發生了衝突，「當時天氣不錯，還特地坐在了玲娜貝兒的正對面的位置，真的很生氣」。

上海迪士尼20日表示，當天下午的彩色慶典確受該事件影響被取消，但園方給出250元代金券賠償的消息不屬實，園方並未給出賠償。在花車巡遊路線上發生的事件中所涉及的遊客，將被永久禁止未來再次進入上海迪士尼度假區，其相關行為也已交由公安部門進行進一步調查。

上海迪士尼指出，遊客和演職人員的安全是重中之重。上海迪士尼提醒所有遊客遵守各項遊客須知，不容忍任何欺凌演職人員的行為以及其它影響遊客與演職人員安全或度假區正常運營的行為，在必要時會採取法律手段。

此事件引起網民熱議，有人直批男子「囂張」，有人稱「我覺得尋釁滋事罪就是給這種場合用的」、「這種人應該禁入全國所有景區」、「旁邊這麼多小孩看著，這不是嚇人嗎」。

這並非首次有遊客遭上海迪士尼列入黑名單。曾演出「射鵰英雄傳」、「天龍八部」等電視劇的演員黃小蕾，2017年批評上海迪士尼工作人員態度冷漠，刁難想玩遊樂設施的女兒。在爭執過程中，黃小蕾不慎抓傷男員工，隨後被列入黑名單，終身不得入園。

警方趕到現場，男子卻突然倒在地上「躺平」。（視頻截圖）
警方趕到現場，男子卻突然倒在地上「躺平」。（視頻截圖）

迪士尼 樂園 公安

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