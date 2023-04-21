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冰淇淋只給洋人? 寶馬上海車展翻車 道歉沒用拖累股價

中國新聞組／上海21日電
有中國網友爆料，在上海車展寶馬（BMW）MINI展台工作人員發放冰淇淋疑區別對中國和外國訪客。（取材自九派新聞）
有中國網友爆料，在上海車展寶馬（BMW）MINI展台工作人員發放冰淇淋疑區別對中國和外國訪客。（取材自九派新聞）

上海車展的寶馬MINI展台「翻車」事件20日衝上微博熱搜。現場觀眾爆料稱，展台工作人員發放冰淇淋疑「大小眼」，不給中國人卻給外國人。儘管MINI公開道歉是工作人員失職，但中國網友仍不接受，「冰淇淋門」事件導致寶馬股價隨之重挫，冰淇淋品牌方也連忙撇清關係。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，一名中國民眾到寶馬MINI展位領取免費提供的冰淇淋時，被兩名中國女性工作人員告知「已發放完了」；隨後，一名外籍人士前往領取冰淇淋時卻受到她們熱情接待，從保冷箱裡取出一盒冰淇淋給對方。被拒的民眾再次上前向工作人員理論時，則得到「這是限量版冰淇淋」的回覆。

「寶馬MINI」立馬被熱搜，再次點燃中國的民族情緒，網友評論稱，「雙標待遇」、「真無語」、「 外國人特供？」就連冰淇淋廠商也遭起底批評，因此不得不發出公告強調「僅是提供產品，並未參與活動，工作人員的行為與公司無關」。

寶馬因冰淇淋事件，引發空前公關危機，「MINI中國」官方微博20日發表聲明道歉，表示發起上海車展現場禮「甜寵」的活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜，「因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉。我們檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉。」

然而，這樣的道歉並無法化解中國網友的不滿，各式批評留言持續湧現，還傳出網友肉搜兩名中國女性工作人員進行網暴。社群迄今熱議事件到底是「崇洋媚外」，還是寶馬「辱華」。

「MINI中國」21日再發聲明稱視頻裡「4-5個老外就是同事，他們佩戴了員工胸牌」，也希望公眾對於兩位現場女性員工「多點寬容與空間」。

南方都市報報導，一名目擊者指出，冰淇淋事件發生之後很多人去圍觀，一名自媒體女主播當時正在展位附近進行直播，被寶馬MINI展位的一位女性前台工作人員推了一下，之後女子質問現場工作人員並要求道歉，工作人員叫來幾名保安把女子拖走了，「被強制拖走了，過程確實比較粗暴」。

目擊者還透露，目前MINI展台已經撤走了冰淇淋。

經濟觀察網報導，該展台發放的「luneurs冰淇淋」，有截圖顯示MINI中國帳號18日曾發布微博稱，luneurs冰淇淋限量派送。20日，該微博已不可見。據外賣平台顯示，該品牌在上海有10餘家門店，其中售賣的冰淇淋有兩種，分為單球和雙球，售價分別為人民幣35元（約5美元）和50元（約7.2美元）。

寶馬MINI前日在上海車展舉辦活動派發冰淇淋，中國女訪客（上圖左）索取時被告知已...
寶馬MINI前日在上海車展舉辦活動派發冰淇淋，中國女訪客（上圖左）索取時被告知已派完，隨後有外國男子（下圖左）上前索要，兩名工作人員從保溫箱取出冰淇淋送上。（視頻截圖）

微博 社群 股價

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