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疫情傷痕效應… 人行稱消費復甦需時間 否認通貨緊縮

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行坦承疫情「傷痕效應」影響經濟，但否認通貨緊縮。（中通社）
中國人民銀行坦承疫情「傷痕效應」影響經濟，但否認通貨緊縮。（中通社）

中國人民銀行官員20日坦言，因為疫情「傷痕效應」對經濟造成的影響，使得中國的消費復甦仍需要一段時間。但他同時強調，目前中國不存在長期通貨緊縮或通貨膨脹基礎。

繼中國國家統計局、國家發改委後，人民銀行20日舉行今年第一季的金融統計數據有關情況新聞發布會。

綜合第一財經、證券時報報導，人行貨幣政策司司長鄒瀾在會中坦言，新冠疫情造成的「傷痕效應」尚未完全消退，民間消費的意願，特別是大宗消費需求的回升仍需要時間。

他並稱，基期效應也對消費復甦造成影響，去年3月國際油價暴漲加上中國國內鮮菜價格上漲，拉高了比較基期。

對外界提及中國存在通貨緊縮風險，鄒瀾稱，中國經濟總供需基本維持平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，中長期看，不存在長期通縮或通膨的基礎。

他說，對通縮要合理看待，在通縮的情形下，一般具有物價水準持續負成長、貨幣供應量持續下降的特徵，而且常伴隨經濟衰退。當前中國物價仍在溫和上漲，經濟運行持續好轉，與通縮有明顯區別。

鄒瀾說：「隨著金融支持效果進一步顯現，消費需求有望進一步回暖，下半年物價漲幅可能逐步回歸至往年均值水平，全年消費者物價指數（CPI）呈U形走勢。」

他表示，人行下一階段將發揮結構性貨幣政策工具的引導作用，將更多金融資源引導至民營小微企業、科技創新、綠色發展等重點領域和薄弱環節。同時繼續支持糧食、能源等民生物資保供穩價，關注勞動力市場供需情形、海外高通膨等因素可能造成的影響，保持物價基本穩定。

中國統計局18日公布首季GDP數據，被解讀比市場預期好，不少國際投行券商紛紛上調對中國今年的經濟成長率預期。

摩根大通從6%調升至6.4%，瑞銀則從5.4%調高至5.7%。花旗也從5.7%調升至6.1%高盛則維持6.0%的預期不變。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤解讀稱，中國首季數據反映經濟復甦力度強於預期，社會消費品零售成長優於期待，房地產銷售增速也是2021年中以來首次轉正。年初至今，中國對新興市場出口按年大幅成長遠超預期，代表今年出口跌幅很可能沒想像中大。

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