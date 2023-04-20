我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

中國新聞組／北京20日電
山東科技大學青島校區19日傳出一起持刀傷人事件。（截圖自山東科技大學宣傳影片）
山東科技大學青島校區19日傳出一起持刀傷人事件。（截圖自山東科技大學宣傳影片）

青島開發區公安官方微博19日深夜發布通報稱，4月19日下午5時許，山東科技大學（青島校區）北門外東側人行道上發生一起持刀傷人案件，造成7人受傷，其中1人經搶救無效死亡，其他傷者無生命危險，付姓嫌犯當場被捕。目前學校加強了警戒，發生事件的北門有武警真槍實彈站崗。

案發於下午5時許，在山東科技大學（青島校區）北門外東側人行道上，付姓疑犯持刀刺傷7人，案中一人經搶救無效死亡，其他傷者無生命危險。案件發生後，公安人員迅速到場，將疑犯當場逮捕。

通報並未進一步說明相關案情，以及死傷者是否為學生。推特知名帳號「李老師不是你老師」則引用網友投稿稱，這起持刀傷人事件是一名被開除的學生回來報復學校。網上另有其他相關傳聞，但均未經校方或警方證實。

有網上消息稱，肇事者為該校學生，因精神問題被休學2年，他今年曾申請復學但被拒。不過，此消息未獲官方證實，警方暫未披露疑犯身分。

有網友對該事件表示憂心，「不會又說嫌犯有精神疾病吧，精神疾病也要嚴懲」、「精神病已經成了犯罪分子的護身符了」，更有網友質疑「精神病就可以成為犯罪的藉口嗎？」

公安 微博 推特

上一則

媒體觀點／「鹹豬手」被公示 給了女性勇氣

下一則

地鐵色狼太多 杭州出招：網上公開姓名與懲處結果

延伸閱讀

山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣
車頭瞬間解體 山東重型貨車高速失控釀7死10傷

車頭瞬間解體 山東重型貨車高速失控釀7死10傷
山東科技大學傳持刀傷人事件 致1死6傷

山東科技大學傳持刀傷人事件 致1死6傷
山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式

山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲