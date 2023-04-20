山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

山東科技大學青島校區19日傳出一起持刀傷人事件。（截圖自山東科技大學宣傳影片）

青島開發區公安 官方微博 19日深夜發布通報稱，4月19日下午5時許，山東科技大學（青島校區）北門外東側人行道上發生一起持刀傷人案件，造成7人受傷，其中1人經搶救無效死亡，其他傷者無生命危險，付姓嫌犯當場被捕。目前學校加強了警戒，發生事件的北門有武警真槍實彈站崗。

案發於下午5時許，在山東科技大學（青島校區）北門外東側人行道上，付姓疑犯持刀刺傷7人，案中一人經搶救無效死亡，其他傷者無生命危險。案件發生後，公安人員迅速到場，將疑犯當場逮捕。

通報並未進一步說明相關案情，以及死傷者是否為學生。推特 知名帳號「李老師不是你老師」則引用網友投稿稱，這起持刀傷人事件是一名被開除的學生回來報復學校。網上另有其他相關傳聞，但均未經校方或警方證實。

有網上消息稱，肇事者為該校學生，因精神問題被休學2年，他今年曾申請復學但被拒。不過，此消息未獲官方證實，警方暫未披露疑犯身分。

有網友對該事件表示憂心，「不會又說嫌犯有精神疾病吧，精神疾病也要嚴懲」、「精神病已經成了犯罪分子的護身符了」，更有網友質疑「精神病就可以成為犯罪的藉口嗎？」