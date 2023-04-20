他直播耍「奔現女」 消費上千逃單 被抓辯稱懲拜金女

男子在直播中辱罵女網友，以博得粉絲打賞。(取材自極目新聞)

為了在網上衝粉絲量、賺打賞，武漢 一男子利用網民好奇「奔現女網友」心理，直播將女網友帶到餐館消費上千後逃單，他還以懲治「拜金女」為由，刻意辱罵女方。男子遭警方刑拘後，直播帳號已封禁，該案也是武漢首例「利用網絡直播尋釁滋事」案件。

極目新聞報導，這名武漢陳姓男主播已經先後三次將「直播奔現女網友」當作「流量密碼」進行直播。一開始，陳男的直播內容多以記錄生活、與網友連麥為主，但觀看人數很低。陳男在一次偶然的機會中發現，直播與異性的線下約會的情節，能夠博取更高的關注度。

於是陳男把自己包裝成「高富帥」，在與女性約飯途中，陳男一直開啟直播，並悄悄在直播間與網友互動。

報導指出，陳男在4月2日中午約出了網上認識的王女（化姓）「奔現」，兩人到一間海鮮店，陳男點了人民幣1000餘元（約145美元）的菜品後便藉故離開，刻意要讓王女付飯錢。就在王女與店員為帳單僵持不下時，店內有顧客告訴王女，陳男剛剛一直都在直播，現在仍未關播。

而直播間裡，陳男正在講述著剛剛發生的「耍女」事情。

相隔三天後，陳男在4月5日線下再約出另位女性「葉子」。據報導，故作紳士的陳男帶「葉子」去海鮮店吃飯，他十分闊氣地訂下可容納10人的包廂；陳男這一反常的行為，讓「葉子」起了疑心，認為對方很可能是一個「飯托」，便立即以臨時有事為由，匆匆離開。

由於策畫的「逃單」戲碼沒有演成，陳男立即起身從海鮮店追了出去，陳男一邊追一邊言語侮辱「葉子」，「你長成這副模樣，還想賴我的錢…。」

線下事態升級，線上議論紛紛。此時，直播間裡有網友察覺情況不妙，馬上報了警，關東派出所民警也及時趕到現場，將陳男帶回了所內。