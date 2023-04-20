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31歲賽車網紅張雷衝出跑道身亡 上億家財留兩小孩

中國新聞組／北京20日電
網紅車手張雷賽車意外身亡。（視頻截圖）
網紅車手張雷賽車意外身亡。（視頻截圖）

黑龍江大慶賽車小鎮，比賽中一輛賽車衝出賽道撞毀，車手被緊急送往醫院後仍不幸去世。據了解，出事車手為知名網紅車手張雷，網友爆料他有上億家財，可惜年僅31歲就不幸逝世，財產留給兩個小孩。

綜合媒體報導，據現場網友表示，張雷日前在大慶賽車小鎮參加04直線加速賽，比賽中張雷車子突然失控衝出賽道，車輛翻滾幾圈後停下，現場人員趕緊叫救護車。然而主辦方似乎並未做好醫護準備，救護車整整遲到20分鐘。

張雷好友透露，這次比賽張雷拚盡全力，做到了全國前三名，卻沒想到人不見了。現場的網友描述，車子時速開到了280碼，整個車身都在晃，一個小石頭就可以給他拐出去。

一名觀看直播的車行老闆表示，事發時，比賽車輛的尾速接近300km/h，剎車印長達100多米，「速度真的好快，生死一瞬間」。

有網友表示，比賽主辦方沒有提前在現場安排醫護人員，有不容推卸的責任。還有車友曝光稱，在中國這種直線賽道全都不正規，沒有相應的資質，也沒有作為安全保障的防滾架和減速傘，遲早會出事。

據了解，31歲的張雷是一名專業賽車手，擁有多項比賽加速紀錄，還是AIBO中國最速前驅400米紀錄保持者，曾獲2019年中國大慶「我是車手」前驅總冠軍，他也曾在直播中說自己參加過許多「國字頭」的比賽而感到自豪。翻閱其個人社交平台，還可以發現他有兩個孩子，一家人常外出旅遊，不過不見他妻子身影。

網紅車手張雷賽車意外身亡。（視頻截圖）
網紅車手張雷賽車意外身亡。（視頻截圖）

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