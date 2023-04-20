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上演武俠片？免寶寶樹CFO被免職拒交接 持長劍強占辦公室

中國新聞組／北京20日電
寶寶樹集團前CFO徐翀。（取材自百度百科）
寶寶樹集團前CFO徐翀。（取材自百度百科）

近日，有消息曝出寶寶樹集團CFO徐翀被免職後，在現場上演武俠片，手持長劍強行攻入辦公室，並把自己反鎖在裡面三天。引發網友熱議，相關詞條也迅速登上百度熱搜。

鞭牛士報導，昔日母嬰頭部互聯網公司寶寶樹集團表示，徐翀被免除董事及首席財務官（CFO）職務。至於被免的原因，公告中稱是因為「董事會對其表現並不滿意」。

據報導，徐翀在被免職的當天拒不交接，公司要求他離開辦公區，他直接上演武俠片，手著一把長劍，強行攻入自己的辦公室後，把自己鎖在裡面整整三天。並拒絕交出公司財務章、支票簿，也拒絕更改銀行授權簽字人權限，不進行任何交接

據了解，徐翀向媒體實名爆料，復星旗下多家公司，包括復星旅文、復宏漢霖及寶寶樹集團利用「結構單」上市，可能存在利用資金循環手段虛假擴大IPO發行規模的情形，涉嫌構成虛假上市。

此外，寶寶樹還被曝出拖欠員工工資，不少公司員工在社交媒體上爆料，「寶寶樹拖欠全部員工3月份工資至今沒發。至於為何欠薪，有疑似公司員工表示，有錢就是不發，問題可能出在CFO這裡」。

何謂「結構單」上市？有熟悉資本市場的人士解釋，可以理解為擬上市企業靠虛假訂單來擴大上市發行規模的行為，「可能是以公司另一個主體下訂單，實際上左手倒右手；也可能是找下遊客戶下單，實際另外還有一套抽屜協議」。

公開信息顯示，寶寶樹成立於2007年，並在2018年成功登陸資本市場，上市後，市值也一路升至135億港元，公司也標榜自己是全球最大的母嬰網站。如今不足5億港元的市值，意味著其市值距最高已經跌去了超過95%。

網上傳出徐翀帶長劍攻入辦公室的消息。（取材自中國基金報）
網上傳出徐翀帶長劍攻入辦公室的消息。（取材自中國基金報）

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