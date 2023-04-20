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南韓教授自稱「皇帝」 逼中國留學生當「宮女」伺候

中國新聞組／北京20日電
南韓大邱市某大學教授自稱是皇帝，叫中國女留學生當「宮女」伺候。示意圖。（取材自「衣袖紅鑲邊」劇照）
南韓大邱市某大學教授自稱是皇帝，叫中國女留學生當「宮女」伺候。示意圖。（取材自「衣袖紅鑲邊」劇照）

掌握論文生殺大權的教授，就像古代的皇帝？南韓大邱有所私立大學的教授，向已婚的中國女留學生傳送「過來委身伺候」、「接受我的吻」等性騷擾訊息，除了要學生稱呼自己是皇帝，並暗示自己能掌握論文的審查。該教授被舉報後丟了工作，南韓網友直呼真是「給國家丟人了」。

香港01引述南韓國民日報報導，2021年時，南韓大邱某私立大學負責審查博士論文的教授A某，讓已婚的中國女留學生B某稱呼自己「皇帝」，B某則是「宮女」，還發送「過來委身伺候」「想見聰明漂亮的宮女」「在漆黑夜晚的月光下見面吧」「接受我的吻後再睡吧」等性騷擾信息。

雖然女留學生B某一直以「沒有時間」「有其他安排」為由迴避該教授的信息，但該教授卻威脅B某稱，「因為你沒有接受我的要求，我心情很差，所以我要作出論文審查的決定了」，暗示B某論文可能不獲通過。

據調查，該教授除了涉嫌性騷擾，還強迫B某向他發送問候信息，及在聚餐中要求B某支付29萬韓幣（約218美元）的餐費。

對此，B某向學校人權中心舉報該教授，學校方面在調查後召開懲戒委員會，認定教授A某的行為屬於性騷擾，並於同年10月解除其教授一職，收回他審查博士論文的資格。中國女留學生則在當年8月獲得博士學位後回國。

被學校解僱後，A某在2022年12月向大邱市地方法院提出「解僱處分無效」的訴訟後敗訴，法庭一審表示，在論文審查過程中，該教授的語言內容讓女留學生感到了性屈辱和厭惡感，這已相當於性騷擾。

消息曝光後，南韓網友直呼，「怎麼什麼垃圾都能做教授」、「給國家丟人」、「公開他的身分信息」。

南韓國民日報報導，有大學教授因性騷擾中國女留學生被學校解僱。（網頁截圖）
南韓國民日報報導，有大學教授因性騷擾中國女留學生被學校解僱。（網頁截圖）

性騷擾 留學生 南韓

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