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媒體觀點／「鹹豬手」被公示 給了女性勇氣

中國新聞組／北京20日電

杭州市政府網上近日發布一批行政處罰公開信息，主要是針對在地鐵、公交上猥褻女乘客的違法者。在這批公開信息中，最引人注目的是公布了猥褻者的姓名。潮新聞客戶端刊出評論文章指出，「鹹豬手」被公示，最大價值是給女性勇氣。

文章說，公共交通領域是「猥褻」、「偷拍」最常發生的地點之一，性騷擾、猥褻行為等讓女性朋友避之不及。這次被公開的處罰信息將這些「色狼」的具體違法行為公之於眾，其中不少就是慣犯，有人三天作案兩次。「鹹豬手」行為治而不絕讓不少女性深受其害，公眾對此也深惡痛絕。

「鹹豬手」被公示，無疑給了女性勇氣。這些處罰的公開，不僅對不法分子起到震懾作用，也讓公眾看到了法律的公正和權威。有法律撐腰，有社會輿論支持，不僅能夠喚醒更多受害人有足夠膽量站出來制止這類行為，也能讓旁觀者勇敢地站出來喝斥和指認這種犯罪行為，讓猥褻者得到應有懲罰。

另外，對「色狼」實名曝光，應用得當，確實可以達到震懾和警示目的。但對於一些網友提出「重名重姓」者會被誤傷的疑慮，有關部門也要認真對待，考慮是否可以在公布名字的同時，公布部分身分號碼等手段，避免傷及無辜。

性騷擾 地鐵

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