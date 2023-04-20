北京長峰醫院火災 她凌晨找到生病母 「人已經沒了」

北京長峰醫院。（取材自頂端新聞）

北京 豐台區長峰醫院18日午間發生大火，已造成29人死亡。當晚火災通報發出後，許多病患家屬火速趕往現場，「過去七、八個小時了，連個電話都沒有」，心急如焚的李女士直到凌晨2點多才找到患糖尿病 的母親，但「人已經沒了」。

18日下午3時30分，長峰醫院現場救援工作結束，官方通報共疏散轉移患者71人至9家醫院，遇難患者平均年齡71.2歲。一位醫師透露，長峰醫院近年持續收治無法自理的失能老人，更是增加了火災逃生難度。

中國青年報報導，家屬想跟醫院要一份死亡名單，不過分診台工作人員表示，要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。「你就告訴我，患者是死是活。」有個家屬說，「人怎麼就憑空消失了呢？護工不接電話，大夫也不接電話。我家老人身上沒電話。」

一些家屬在患者失聯的情況下，深夜輾轉多家醫院，尋找被轉移的患者。工作人員表示，患者因為火情直接入院，沒有登記信息，現在要統一上報指揮部後再挨個查詢。

右安門醫院也是接受轉運病人的醫院之一。急診科的醫生表示，當天下午來了30多個病人，許多病人一開始都是「無名氏」，後來慢慢明確身分。截至18日晚間12時，該院還有兩個「無名氏」患者，另有一個「無名氏」在太平間裡等待認領。

頂端新聞報導，李女士說，她的母親今年已74歲了，來長峰醫院住院一個月治療糖尿病足，當天妹妹才來看過母親，未料，竟是最後一面。

李女士說，他們是看到新聞後才得知醫院著火，此前數小時裡，並未接到任何通知。「最起碼給我們打個電話吧，病人家屬應該知道這事」。當晚9時，李女士趕到醫院，她氣憤地說，「去醫院問，說啥也不知道。人上哪兒了不知道，死活也不知道，啥都不知道」。