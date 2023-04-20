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多年前被偷拍裙底影片瘋傳還被勒索 「林黛玉」不妥協報警

中國新聞組／北京20日電
女星蔣夢婕曝光遭勒索內容。(取材自微博)
女星蔣夢婕曝光遭勒索內容。(取材自微博)

曾出演過新版電視劇「紅樓夢」林黛玉一角的中國女星蔣夢婕，19日在微博發文稱，多年前被惡意偷拍裙底，甚至在網路上散布，近日又再因該影片遭到傳訊勒索，讓她決定公開此事，才發現「被偷拍的人的數量遠超想像」。

噓！星聞報導，蔣夢婕在李少紅執導的2010年版電視劇「紅樓夢」中飾演「林黛玉」走紅，該劇還包括資深女星歸亞蕾、男神楊洋飾演成年「賈寶玉」、李沁飾演少年「薛寶釵」，演員陣容堅強。

不過，近期中國各大論壇上，瘋傳一段偷拍裙底的不雅影片，受害女主角居然是蔣夢婕。

女星蔣夢婕。(取材自微博)
女星蔣夢婕。(取材自微博)

蔣夢婕19日突然於微博發文，透露近期她各社群平台下常有奇怪的留言，同時友人傳了一段影片給她看，內容竟是她多年前在鬧區被人偷拍裙底的不雅影片，有網友告訴她影片已被散播到很多群組裡，甚至還有網站上該影片瀏覽量已超過100萬。

蔣夢婕與工作人員感到惡心憤怒，而事隔多年也找不到偷拍者。不過有身邊人勸她保持沉默，避免事情發酵造成更大影響，而她掙扎過後則選擇冷處理。然而過沒多久後，竟有人勒索她要把影片發送到各大影視公司和品牌，「要毀了我的後半生」。

蔣夢婕曝光遭勒索內容。 (取材自微博)
蔣夢婕曝光遭勒索內容。 (取材自微博)

蔣夢婕本以為對方僅是說說而已，並未理會。但幾天後，經紀人就收到含有偷拍影片截圖的電子郵件，後續更有影視公司、合作廠商通知蔣夢婕的團隊收到類似內容，想了解發生什麼事，眼見事件影響越來越大，她最終決定報警處理。

香港01報導，她在微博發出被對方勒索的截圖，寫道：「被偷拍不是我們的錯，我們的人生不應該因為這種事情而受到影響。希望大家都能安心地走在鬧市區、僻靜處，不用再因為一些心懷卑鄙齷齪想法的人而擔驚受怕。」

她表示，選擇說出來，是希望有類似遭遇的受害者不要害怕，也不要羞於抗爭，「真正應該遭受唾棄、受到法律和社會制裁的應該是惡意偷拍他人的人，是拿著照片P圖傳播的人，是為了一己私利敲詐勒索違反法律的人。 」

很多網友把蔣夢婕和景甜聯想一起，指她們「太勇敢了」，稱讚兩人展示了女性不應該以此為醜聞，面對別人帶來的傷害，應該勇敢的面對、打擊。

微博 社群 景甜

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