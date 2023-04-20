曾涉醫托騙局…北京長峰醫院起火29死 院長等12人被刑拘

北京長峰醫院18日大火共造成29人死亡、39人受傷，醫院部分建築外牆已焦黑一片。（Getty Images）

北京 長峰醫院18日中午發生火災，造成29死39傷。火災原因初步調查認定為施工作業產生火花引燃塗料揮發物。醫院院長、副院長、施工公司負責人等12人涉嫌重大責任事故罪，已被刑事拘留。經營不樂觀的長峰醫院也被起底，此前曾涉入網絡「醫托」騙局，其運營模式與「莆田系」醫院頗有共同之處。

北京市昨天舉行長峰醫院火災通報會指出，死亡的29人包括住院患者26人，患者家屬、護工和護士各一人。另有39名火災中的傷者住院治療，其中危重3人、重症18人。

網傳圖片顯示，醫院東樓的5樓損毀最為嚴重，牆面全部燒黑，天花板燒到只剩鋼架，房間外牆也遭到燒穿，防火門、病房呈現一片雜亂。

北京市新聞辦主任徐和建19日在通報會上說，火災令人痛心，教訓極其深刻。目前北京已調集醫療力量制訂方案，國家衛健委派出專家組指導北京長峰醫院火災事故傷員救治工作。

北京市消防救援總隊副總隊長趙洋說，經初步調查，火災原因為醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。他說，下一步將聚焦醫院、養老院 和機構高層建築、地下空間等場所單位進一步深入開展消防安全排查整治，推動落實消防安全責任，督促整改消防安全隱患。

界面新聞報導，北京長峰醫院是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，該集團在上海、南寧、廣州、西安、合肥、長沙等20城皆開設醫院。

這家醫院此前有不少獲獎紀錄，在北京長峰醫院背後，則是新三板掛牌公司長峰醫院，目前長峰醫院負債數額不小，近年頻向銀行借款，甚至不惜出售下屬醫院緩解資金壓力。

香港明報提到，央視2019年曾披露患者在求醫過程中，被「醫托」推薦到長峰醫院就診過程。另早在2004年，北京長峰醫院曾因冒充解放軍301醫院名義作宣傳，被罰款20萬元人民幣(約2.9萬美元)。

而長峰醫院實控人汪文傑雖然頭頂不少專家、協會主委名號，但實際僅為大專學歷，其學術成果也難以尋跡，真實醫學 專業能力成疑。

中國非公立醫療機構協會19日宣布取消北京長峰醫院會員會籍，免去汪文傑的協會理事等職務，撤銷醫院社會信用AAA級和醫療質量服務能力四星級醫療機構稱號。中國全國中小企業股份轉讓系統19日亦公告，對北京長峰醫院實施停牌處分。

值得注意的是，在大火發生八個多小時後，媒體才開始報導這起重大事故，引起輿論熱議。有不少患者家屬表示，直至當晚10時左右官媒發布消息後才得知此事，紛紛趕往醫院，家屬對於院方未及時通知都感到十分氣憤。