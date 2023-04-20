北京長峰醫院火災 她從8樓順水管往下爬 跳下保命

有人爬到牆外的冷氣機上等候救援。(取材自推特)

北京 長峰醫院大火迄今導致29人死亡，火災發生時不少醫院內的人都被迫爬出大樓逃生，順著水管往下爬，直接跳下來才能保命，多人躲在外牆冷氣機上等候救援，有白髮老人拖著輸液狼狽逃命。

綜合媒體報導，北京長峰醫院18日中午發生火災，但官媒八個多小時後才首次披露事件。從網路流傳的影片顯示，當時醫院內濃煙猛烈，不少醫院內的人被迫爬出大樓外逃生。

19日凌晨從長峰醫院火災中逃生的王春華(化名)，躺在北京豐台右安門醫院的病床上吊輸液，她回憶，「不知道怎麼發生的火災，一下子就燒過來了」。她當時在醫院住院部8樓，也是頂層，她先順著水管往下爬，最後直接跳了下來，她身上的衣服有大量黑色灰痕。

據報導，起火樓棟的5樓以上，入住者主要是老年病、臨終關懷一類的病人，多數腳部不便，火災發生時這些患者不易逃生。

王春華也表示，如果病人自己能走動，逃生希望就大些，而住院部有些老人行動不便，不知道是否能夠在火災中逃生。

從網友拍攝的火災現場視頻可以看到，當時住院部冒出濃煙，許多人爬到外牆冷氣機上求救。有人在窗邊呼救，有人抱着繩子往下當日到長峰醫院看病的李女士表示，當時濃煙特別大，有人在窗邊呼救，有人拿着窗簾或是被套捲的繩子往下跳的，場面特別危險。