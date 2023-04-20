我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

北京長峰醫院火災 她從8樓順水管往下爬 跳下保命

中國新聞組／北京20日電
有人爬到牆外的冷氣機上等候救援。(取材自推特)
有人爬到牆外的冷氣機上等候救援。(取材自推特)

北京長峰醫院大火迄今導致29人死亡，火災發生時不少醫院內的人都被迫爬出大樓逃生，順著水管往下爬，直接跳下來才能保命，多人躲在外牆冷氣機上等候救援，有白髮老人拖著輸液狼狽逃命。

綜合媒體報導，北京長峰醫院18日中午發生火災，但官媒八個多小時後才首次披露事件。從網路流傳的影片顯示，當時醫院內濃煙猛烈，不少醫院內的人被迫爬出大樓外逃生。

19日凌晨從長峰醫院火災中逃生的王春華(化名)，躺在北京豐台右安門醫院的病床上吊輸液，她回憶，「不知道怎麼發生的火災，一下子就燒過來了」。她當時在醫院住院部8樓，也是頂層，她先順著水管往下爬，最後直接跳了下來，她身上的衣服有大量黑色灰痕。

據報導，起火樓棟的5樓以上，入住者主要是老年病、臨終關懷一類的病人，多數腳部不便，火災發生時這些患者不易逃生。

王春華也表示，如果病人自己能走動，逃生希望就大些，而住院部有些老人行動不便，不知道是否能夠在火災中逃生。

從網友拍攝的火災現場視頻可以看到，當時住院部冒出濃煙，許多人爬到外牆冷氣機上求救。有人在窗邊呼救，有人抱着繩子往下當日到長峰醫院看病的李女士表示，當時濃煙特別大，有人在窗邊呼救，有人拿着窗簾或是被套捲的繩子往下跳的，場面特別危險。

長峰醫院的醫生透露，長峰醫院疫情後虧損嚴重，近幾年開始持續收治無法自理的失能老人，周邊部分小區很多失能老人都被送到這里，這些老人行動不便，加劇了火災逃生難度。

有人爬到牆外的冷氣機上等候救援。(取材自推特)
有人爬到牆外的冷氣機上等候救援。(取材自推特)

北京 疫情

上一則

31歲賽車網紅張雷衝出跑道身亡 上億家財留兩小孩

下一則

「中國經濟偏冷」 李稻葵籲中央發5000億消費券

延伸閱讀

紐約華埠勿街火災數周後 住戶被允許返家清空行李

紐約華埠勿街火災數周後 住戶被允許返家清空行李
北京長峰醫院大火釀29死 交易遭停牌、爆營運虧損嚴重

北京長峰醫院大火釀29死 交易遭停牌、爆營運虧損嚴重
延遲8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭「消息壓制」？

延遲8小時才通報 北京長峰醫院29死火災遭「消息壓制」？
北京長峰醫院大火共致29人死亡 醫院院長等12人被刑拘

北京長峰醫院大火共致29人死亡 醫院院長等12人被刑拘

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲