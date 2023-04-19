1月開車輾死5人喊「黃坤明是我叔」 法院三個月速審判死

廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。（取材自微博）

日前驚動外界的廣州寶馬衝撞五死案，在三個月後，廣州市中級人民法院一審宣判被告人溫慶運死刑並剝奪政治權利終身。由於當時溫慶運曾高喊「黃坤明是我叔」，涉及現任廣東省書記黃坤明導致案情一度「不單純」。死刑消息傳出後，網民紛紛肯定廣州中院效率高，若在別省「可能要三年」。

綜合媒體報導，廣州一輛寶馬（BMW）1月11日下午5時在天河路體育東路口六度衝撞人群，在沒有減速的情況下，反覆輾壓造成5死13傷。22歲溫姓司機被捕後，高喊「黃坤明是我叔」，由於現任廣東省委書記正是黃坤明，令網民聯想「我爸是李剛」事件。相關話題在微博 衝上熱搜後突被撤下，更令網民猜測「內情不單純」。有人猜測溫男是「官二代」，也有人認為他的反社會行為，與毒品 脫不了關係。

廣州市民前往事發路口，獻花悼念遇害者。（取材自推特）

廣東省廣州市中級人民法院日前審理查明，被告人溫慶運為發泄個人情緒，在廣州市天河區故意駕車衝撞行人和道路設施，造成多人傷亡及財產損失等嚴重後果。法院認為，被告人溫慶運犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，嚴重危害公共安全，故依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。

部分被害人及其家屬、訴訟代理人、被告人家屬、人大代表、政協委員及各界群眾60多人旁聽了庭審及宣判。

對此，網民留紛紛留言「判的好，這件事實在是太惡劣了，現在過馬路都有陰影，感覺紅綠燈都不安全了」、「為廣州中院的速度點讚！！！簡直不能更快了！僅僅三個月！！！別的省要花三年」、「不解恨啊！那麽多個人的命才換他一條命」、「死刑便宜他了」、「正義雖遲但到 還死者公道和安息」。