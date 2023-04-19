死心…中國童話大王「徹底認輸」 停止21年商標維權

鄭淵潔宣告停止21年商標維權，會繼續寫作但不會發表。（中新社資料照片）

「童話大王」鄭淵潔昨日發文宣告「徹底認輸」，21年來的侵權商標維權行動就此停止，並表示未來他會繼續寫作，但不會發表「只給自己看。」

綜合媒體報導，作家鄭淵潔有「童話大王」之稱，其代表作有「皮皮魯外傳」、「魯西西外傳」、「舒克貝塔歷險記」「魔方大廈」等，創作有皮皮魯、魯西西、舒克和貝塔等知名角色，陪伴中國五代讀者，和他們相關的書刊發行量超過3億冊。

鄭淵潔指控不法商家未經授權，將原創的惡意註冊成710個侵權商標，用於兜售各種商品，包括滷醃食品、畜類人工授精、內衣、燃氣閥門、餐飲店、鼠糧等等。

據新華社此前報導，多年來，從打擊盜版 書到打著作權官司，再到為商標維權，鄭淵潔一直站在維權一線。鄭淵潔稱「遭遇過各種形式的侵權」。他說，一些商家未經授權使用其創作的文學角色名稱註冊企業商號或商標，侵權企業遍布各地，不斷有讀者向他提供各種侵權線索。

據報導，鄭淵潔指，自2002年開始，他「不是維權就是在維權的路上」，但只成功維權37個侵權商標，鄭州 皮皮魯西餐廳未經授權註冊皮皮魯商標，他用14年維權成功；北京 維纖寶公司利用諧音傍名魯西西，用10年維權成功；南京舒克貝塔寵物用品有限公司未經授權註冊舒克貝塔商標售賣鼠糧，用9年維權成功。

他指平均每個侵權商標維權成功需要6年時間，其中維權時間最長的舒克內衣商標，竟然用了19年時間，一直打到最高人民法院才維權成功，還有673個侵權商標沒有維權成功。

鄭淵潔說，自己已經68歲，生命時間明顯不夠用於對673個侵權商標維權。他解釋說：「商標維權的最大痛點是周期長，同案不同裁定，侵權者有恃無恐。」

鄭淵潔宣布停止維權，指自己每天清晨會繼續寫作，目前已完成長篇小說，但永遠不再發表，寫了自己看，因為發表了又將面對商標侵權和維權難題。

鄭淵潔文章中所提及的舒克公司工作人員表示，「鄭淵潔純粹是胡說八道。」