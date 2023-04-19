杭州保母留女童在電梯造成墜亡 父要改告「間接故意殺人」

出事的窗口可以90度打開。（取材自封面新聞）

浙江杭州一名2歲女童去年6月被保母遺留在電梯內，隨後從8樓墜亡。「杭州女童電梯墜亡案」日前在杭州開庭，女童父親陳長江表示，要向法院申請變更罪名為間接故意殺人罪。

封面新聞報導，陳長江說，出事前他曾向家政公司反映保母散漫要求換人，被告知「她是金牌阿姨，沒有人可以換了」；保母事發後隱瞞了樓棟導致他在另外的樓棟搜尋，耽誤搶救時間；保母當晚還曾到醫院撒謊稱女童「返回電梯撿樹枝被關進去」，出事與她無關。

「每講一次都是折磨，但我希望讓更多人知道詳細情況，讓保母行業正規起來，讓不合格的樓道窗台設計改過來。」陳長江哽咽著說，他和妻子外出看到小女孩或者在短視頻中刷到女童受傷事件，都會出現不適。9歲的大女兒也變得小心翼翼，不敢惹父母生氣，一家三口都在看心理醫師。

據報導，2022年6月14日晚，陳長江夫妻帶著兩個女兒去岳母家看了看，之後他跟吳姓保母帶著小櫻桃下樓回家，妻子前往醫院陪護患有癌症 的岳母。兩家人住在同一個小區，原本幾分鐘就能到家的路上，出意外了。

監控顯示，當晚20時04分，保母提著滑板車領著小櫻桃從15樓乘坐電梯下行，其間吳姓保母一直在低頭看手機 。電梯到一樓，吳姓保母拎著滑板車走出電梯，回頭發現孩子並未跟出來。同時，電梯門開始關閉，她嘗試用滑板車擋住電梯門，但電梯門還是關上了。孩子在電梯內哭喊著「阿姨」。電梯靜止約30秒後開始上行，之後在8樓停止。孩子哭著跑出電梯進入樓道，消失在畫面中。

出事的8樓窗台。（取材自封面新聞）

「她跟我家親戚說是孩子自己返回電梯撿樹枝被帶走的，跟她沒關係。大女兒告訴我，她去醫院之前手機搜索過保母導致小孩墜落會判多少年，之後下樓跟人打了20多分鐘電話。」陳長江說，他調取了吳姓保母入職一周以來的電梯、樓道、小區監控，發現她總是抱著手機自顧自往前走，或者獨自跟小區的業主聊天，孩子在後邊跟不上，經常脫離視線。

據報導，陳長江事後發現，吳姓保母的高級母嬰師證只是商業公司頒發的，是否有10年工作經驗也無法查證。

「我們全家都在自責。我後悔沒有堅持把她換了，外婆認為是因為她生病占用了我們的精力。妻子從醫院回來就不哭也不說話，偷偷買了安眠藥兩次試圖輕生。大女兒也變得小心翼翼，怕惹我們生氣。」陳長江說，考慮到大女兒的身心健康，兩人試圖從悲痛中走出來。

報導指出，原本病情已經好轉的外婆去世了，臨終前還是自責地念叨著小櫻桃。後來，夫妻倆決定搬離。陳長江說，他帶走了孩子的一床小被子，上邊還有孩子的氣味，鎖在新房單獨的房間裡，太想孩子的時候才進去看看。

陳長江表示，追究完吳姓保母的刑事責任後，他會繼續追究開發商、物業公司和家政公司的責任。陳長江說，「吳姓保母是以過失致人死亡罪被公訴的，我們會申請更改罪名為間接故意殺人罪。過失致人死亡的量刑太輕了，我希望更改罪名之後量刑對應提高到7年以上，她的一分錢賠償我都不要。」

「從孩子被關進電梯，到我找到孩子，有半個多小時被吳姓保母浪費了，這不是過失。」陳長江說，當時吳姓保母沒告訴他孩子在外婆家的那棟樓，導致他在自家的樓棟尋找；他趕到岳母家的那棟樓尋找時，吳姓保母就在一樓電梯間，他事後認為吳姓保母當時應該聽見孩子從8樓墜落到2樓的聲音，但吳姓保母沒告訴他，導致他繼續在17個樓層尋找，耽誤了黃金搶救時間。