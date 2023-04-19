網紅變「網逃」湖北詐欺犯落網 仍惦記直播賺錢還債

羅的一個短視頻帳號。（取材自極目新聞）

兩年開8個帳號吸引400多萬名粉絲，最高月收入超30萬元（人民幣，下同，約4.3萬美元），當無數人欽羨著羅姓網路達人的風光人生時，卻沒有想到，這個網路紅人竟是網上逃犯。

極目新聞報導，湖北襄陽襄城經偵大隊近日成功抓獲一名涉嫌詐騙 的羅姓犯罪嫌疑人，令人驚訝的是，當他得知自己被列為「網上逃犯」後，竟然還大搖大擺地在網上出鏡並四處直播，背後的原因讓人唏噓。羅嫌落網後說，「要是再晚抓我幾個月就好了，我就有能力把錢還清了」。

襄城警方在南漳將羅抓捕歸案。（取材自極目新聞）

「開個鞋店，一年能賺100萬元」。2017年，在襄陽商業圈小有名氣的羅嫌，意氣風發地向周圍的同事、朋友鼓動著「創業夢」。被羅嫌鼓動合夥開店的有20餘人。然而羅嫌拿到20多人籌集的300餘萬元款項後，並未按約定用於店面租賃、裝修、進貨等事宜，而是將款項大部分用於對外放高利貸盈利，小部分自行揮霍。他向同事朋友承諾的豪華旗艦鞋店，變成了水泥地面上隨便擺幾個貨架，有的甚至就在地上散賣。鞋店的貨品，也並非什麼高大上的品牌，而是過季的地攤貨。

這些過季的鞋品，還是羅嫌憑著自己多年做生意的信用，從供貨商處賒帳進回的。到了年底，拿不到貨款的供貨商只能上各連鎖鞋店要債。這時，沉浸在「賺大錢」夢想中的股東才知道上當受騙。據統計，羅嫌欠供貨商的貨款共計500餘萬元，加之眾籌得來的300餘萬元款項，他共計涉嫌詐騙800餘萬元。

據報導，2020年時投資 的同事朋友都追著羅嫌索要欠款，供貨商也接連前來要債，拿不出錢的羅嫌，只好悄悄躲了起來。2021年7月，羅嫌因涉嫌詐騙被襄城警方立案調查。

羅嫌稱，2020年他在東躲西藏中意識到，只有努力掙錢，快速還清欠款才是正道。於是，他四處思考著如何能盡快賺錢。想來想去，決定進軍互聯網，2021年3月，羅嫌開設了抖音帳號。

第一個月，羅嫌就增粉17萬多，他當月就實現收入20萬元。時常出鏡的他，想著在襄陽不安全，就赴安徽進行互聯網創業。他每天早上5時準時起床開直播，兩年來從未間斷，直播間的粉絲也從最開始幾十個人觀看，發展到幾千人同時在線。後來，羅嫌連續開了8個短視頻帳號，積累了400多萬粉絲，他也開始了直播帶貨，專賣某品牌的鍋巴、堅果等小零食。最高一個小時可賣貨30多萬元，個人收入6萬元。

報導指出，羅嫌的名氣愈來愈大，很多人慕名前來找他「取經」，不少商家也前來洽談，羅嫌的助手逐日增加，他不僅組建了十多人的臨時團隊，還培育了幾十個「網紅」，短短兩年，收入就超過600萬元。

為了不耽誤自己賺錢，羅嫌多次拒絕警方回襄配合調查的要求。2022年6月，羅嫌被襄城警方列為網上在逃人員掛網追逃。被抓後，羅嫌稱，這兩年他無時無刻不想著還錢，目前已還清7位朋友及部分供貨商的欠款約500萬元，針對朋友個人欠款還差80餘萬元，供貨商欠款200多萬元。

為了躲避警方的追捕，羅嫌居無定所，輾轉全國多地拍視頻、開直播，出門就用口罩 、帽子將自己「捂」得很嚴實，他從不乘坐飛機、火車等公共交通工具，開車出行也坐在後排座位上，具有較強的反偵查意識。

如今，關押在看守所的羅嫌仍侃侃而談自己的互聯網事業，「被抓十多天來，每天掉粉2000多人，幾個帳號都掉粉2萬多，損失十幾萬元了」。羅嫌期待著能早一天出去，早點還清債務，他說，「出來後，我將直播帶貨，售賣襄陽牛肉麵、臥龍鍋巴、大頭菜和酒，把家鄉的農副產品多多推介出去」。