網紅變「網逃」湖北詐欺犯落網 仍惦記直播賺錢還債
兩年開8個帳號吸引400多萬名粉絲，最高月收入超30萬元（人民幣，下同，約4.3萬美元），當無數人欽羨著羅姓網路達人的風光人生時，卻沒有想到，這個網路紅人竟是網上逃犯。
極目新聞報導，湖北襄陽襄城經偵大隊近日成功抓獲一名涉嫌詐騙的羅姓犯罪嫌疑人，令人驚訝的是，當他得知自己被列為「網上逃犯」後，竟然還大搖大擺地在網上出鏡並四處直播，背後的原因讓人唏噓。羅嫌落網後說，「要是再晚抓我幾個月就好了，我就有能力把錢還清了」。
「開個鞋店，一年能賺100萬元」。2017年，在襄陽商業圈小有名氣的羅嫌，意氣風發地向周圍的同事、朋友鼓動著「創業夢」。被羅嫌鼓動合夥開店的有20餘人。然而羅嫌拿到20多人籌集的300餘萬元款項後，並未按約定用於店面租賃、裝修、進貨等事宜，而是將款項大部分用於對外放高利貸盈利，小部分自行揮霍。他向同事朋友承諾的豪華旗艦鞋店，變成了水泥地面上隨便擺幾個貨架，有的甚至就在地上散賣。鞋店的貨品，也並非什麼高大上的品牌，而是過季的地攤貨。
這些過季的鞋品，還是羅嫌憑著自己多年做生意的信用，從供貨商處賒帳進回的。到了年底，拿不到貨款的供貨商只能上各連鎖鞋店要債。這時，沉浸在「賺大錢」夢想中的股東才知道上當受騙。據統計，羅嫌欠供貨商的貨款共計500餘萬元，加之眾籌得來的300餘萬元款項，他共計涉嫌詐騙800餘萬元。
據報導，2020年時投資的同事朋友都追著羅嫌索要欠款，供貨商也接連前來要債，拿不出錢的羅嫌，只好悄悄躲了起來。2021年7月，羅嫌因涉嫌詐騙被襄城警方立案調查。
羅嫌稱，2020年他在東躲西藏中意識到，只有努力掙錢，快速還清欠款才是正道。於是，他四處思考著如何能盡快賺錢。想來想去，決定進軍互聯網，2021年3月，羅嫌開設了抖音帳號。
第一個月，羅嫌就增粉17萬多，他當月就實現收入20萬元。時常出鏡的他，想著在襄陽不安全，就赴安徽進行互聯網創業。他每天早上5時準時起床開直播，兩年來從未間斷，直播間的粉絲也從最開始幾十個人觀看，發展到幾千人同時在線。後來，羅嫌連續開了8個短視頻帳號，積累了400多萬粉絲，他也開始了直播帶貨，專賣某品牌的鍋巴、堅果等小零食。最高一個小時可賣貨30多萬元，個人收入6萬元。
報導指出，羅嫌的名氣愈來愈大，很多人慕名前來找他「取經」，不少商家也前來洽談，羅嫌的助手逐日增加，他不僅組建了十多人的臨時團隊，還培育了幾十個「網紅」，短短兩年，收入就超過600萬元。
為了不耽誤自己賺錢，羅嫌多次拒絕警方回襄配合調查的要求。2022年6月，羅嫌被襄城警方列為網上在逃人員掛網追逃。被抓後，羅嫌稱，這兩年他無時無刻不想著還錢，目前已還清7位朋友及部分供貨商的欠款約500萬元，針對朋友個人欠款還差80餘萬元，供貨商欠款200多萬元。
為了躲避警方的追捕，羅嫌居無定所，輾轉全國多地拍視頻、開直播，出門就用口罩、帽子將自己「捂」得很嚴實，他從不乘坐飛機、火車等公共交通工具，開車出行也坐在後排座位上，具有較強的反偵查意識。
如今，關押在看守所的羅嫌仍侃侃而談自己的互聯網事業，「被抓十多天來，每天掉粉2000多人，幾個帳號都掉粉2萬多，損失十幾萬元了」。羅嫌期待著能早一天出去，早點還清債務，他說，「出來後，我將直播帶貨，售賣襄陽牛肉麵、臥龍鍋巴、大頭菜和酒，把家鄉的農副產品多多推介出去」。
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