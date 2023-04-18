兒患白血病 募萬元救命 被籌款顧問抽走8千 輕鬆籌：炒人究責

（取材自輕鬆籌app）

浙江杭州一名陳先生的兒子患白血病，透過「「輕鬆籌」」為籌集萬元救命錢，卻被「輕鬆籌」的顧問李某抽走了8000元的「推廣費」，該事件被披露後，輕鬆集團發表聲明道歉表示，已經開除籌款顧問李某，並保留追究其法律責任的權利。

騰訊新聞報導，該事件係李某主動找到陳先生，宣稱可以提供幫助，其後透過「輕鬆籌」籌得一萬元後，李某向陳先生索要八千元「推廣費」。後在警方協調下，李先生退回6000元，「輕鬆籌」方面表示，剩下的2080元，平台已聯繫患者退回。

「輕鬆籌」表示，李某是2023年3月27日經授權成為平台的籌款顧問，當時仍在試崗期。其他多個由李某協助發起的項目經查也存在收取「推廣費」的行為；「輕鬆籌」現已開除李某，並保留追究其法律責任的權利。「輕鬆籌」嚴禁籌款顧問向用戶收取任何手續費及服務費。

據報導，除了陳先生的項目，由李某協助發起的還有2個項目，輕鬆集團表示，也聯繫了對應的發起人， 兩位發起人表示李某均有收取「推廣費」的行為，其中一位發起人已經要回李某收取的費用， 平台也將另一位用戶被李某違規收取的推廣費追回，退還給患者。

此外，事件中是否發生行業慣例的「掃樓推銷行為」？「輕鬆籌」方面回應稱「籌款顧問在醫院幫助有需要的患者進行發起」，「不存在掃樓行為」。但雙方如何建立聯繫、籌款顧問如何獲知對方具體病情與需求等信息，「輕鬆籌」方面暫未予以具體回應。