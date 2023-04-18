我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

女演員墜亡 背後藏辛酸 雜技表演薪酬微薄 有人轉行賣炸串

中國新聞組／北京18日電
墜亡雜技女演員更完整視頻曝光。 (視頻截圖)
墜亡雜技女演員更完整視頻曝光。 (視頻截圖)

安徽宿州市埇橋區蒿溝鎮尹樓村近日發生雜技女演員不幸高空墜亡事件。業內人士透露，該表演夫妻檔曾合作安徽多家演藝公司：雨天表演都沒事，這次升得太高太快。另有媒體披露該行業的辛酸，表演內容高風險，但月薪僅數千元，只能勉強餬口；疫情過後，有人被迫轉行到酒吧表演或改賣炸串謀生。

上游新聞報導，這次事件中的男演員張先生與妻子的「影子組合」在安徽當地小有名氣。對於出事是不是吊車問題，之前曾與張先生夫妻檔合作過的亳州一家藝術團人員表示：吊車和司機都是演出團體的負責人找來，演員也不熟悉，「都是提前溝通一下就行了。」「以前每次也都是這樣表演，都沒有安全繩，不知道為什麼這一次就出事了，包括之前下雨什麼的都還在表演，都沒事，但這次這個高度有點太高了，（之前）沒有過這樣的高度。」

極目新聞報導，有民間雜技演員說，雜技演員一直都是非常苦累的職業，風險也非常高，但月薪不過數千元。近幾年來，不少民間雜技團體解散，演員紛紛另謀出路。

安徽宿州埇橋區嵩溝鎮的黃阿姨今年已經64歲，因為年紀和身體問題，她與老伴現在已經不幹雜技表演，回農村務農了。黃阿姨十幾歲就開始學習雜技表演，她年輕時各地趕場是風餐露宿、顛沛流離，落下了一身病根。

黃阿姨說，此次表演的事發地宿州埇橋是雜技之鄉，當地出了很多雜技演員，因為這一行門檻低，曾經有不少家庭會送孩子去學雜技。近年來，因為安全等因素，當地學雜技的孩子也越來越少了，「年輕人現在都選擇外出打工了。」

另一名雜技演員林聞（化名）從事走鋼絲表演20餘年，他說，三年來，雜技演出基本都暫停，很多雜技小團體解散。「很多小型的雜技團體解散後，雜技演員也都改行了。」

他表示，作為民間的雜技演員，可能還會有一些其他出路。比如，有人到夜場酒吧表演，有的會月收入破萬。不過，酒吧對演員的身材、長相等都會有高要求，而且演員的投資也會大一些，服裝、道具等很多需要自己購買。

疫情 投資

上一則

梵中緊張之際 香港主教近30年來首訪北京

下一則

文旅熱回歸 洛陽漢服火爆 網友：坐公交車，就我一個現代人

延伸閱讀

初中點滴

初中點滴
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
安徽女剖腹產「脹奶發燒」 竟被丈夫大罵3小時：讓她疼死

安徽女剖腹產「脹奶發燒」 竟被丈夫大罵3小時：讓她疼死
揭開加州6家地下酒吧神祕面紗

揭開加州6家地下酒吧神祕面紗

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok