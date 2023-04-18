女演員墜亡 背後藏辛酸 雜技表演薪酬微薄 有人轉行賣炸串

墜亡雜技女演員更完整視頻曝光。 (視頻截圖)

安徽宿州市埇橋區蒿溝鎮尹樓村近日發生雜技女演員不幸高空墜亡事件。業內人士透露，該表演夫妻檔曾合作安徽多家演藝公司：雨天表演都沒事，這次升得太高太快。另有媒體披露該行業的辛酸，表演內容高風險，但月薪僅數千元，只能勉強餬口；疫情 過後，有人被迫轉行到酒吧表演或改賣炸串謀生。

上游新聞報導，這次事件中的男演員張先生與妻子的「影子組合」在安徽當地小有名氣。對於出事是不是吊車問題，之前曾與張先生夫妻檔合作過的亳州一家藝術團人員表示：吊車和司機都是演出團體的負責人找來，演員也不熟悉，「都是提前溝通一下就行了。」「以前每次也都是這樣表演，都沒有安全繩，不知道為什麼這一次就出事了，包括之前下雨什麼的都還在表演，都沒事，但這次這個高度有點太高了，（之前）沒有過這樣的高度。」

極目新聞報導，有民間雜技演員說，雜技演員一直都是非常苦累的職業，風險也非常高，但月薪不過數千元。近幾年來，不少民間雜技團體解散，演員紛紛另謀出路。

安徽宿州埇橋區嵩溝鎮的黃阿姨今年已經64歲，因為年紀和身體問題，她與老伴現在已經不幹雜技表演，回農村務農了。黃阿姨十幾歲就開始學習雜技表演，她年輕時各地趕場是風餐露宿、顛沛流離，落下了一身病根。

黃阿姨說，此次表演的事發地宿州埇橋是雜技之鄉，當地出了很多雜技演員，因為這一行門檻低，曾經有不少家庭會送孩子去學雜技。近年來，因為安全等因素，當地學雜技的孩子也越來越少了，「年輕人現在都選擇外出打工了。」

另一名雜技演員林聞（化名）從事走鋼絲表演20餘年，他說，三年來，雜技演出基本都暫停，很多雜技小團體解散。「很多小型的雜技團體解散後，雜技演員也都改行了。」

他表示，作為民間的雜技演員，可能還會有一些其他出路。比如，有人到夜場酒吧表演，有的會月收入破萬。不過，酒吧對演員的身材、長相等都會有高要求，而且演員的投資 也會大一些，服裝、道具等很多需要自己購買。