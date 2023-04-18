「農管」執法隊上崗 網憂農村大小事全都管

「農管」一詞在中國社會引發議論與擔憂。（視頻截圖）

中國的城市有城管，小區有物管，而農村也有「農管」？近日傳出各地「農管」紛紛上崗執法，引發農民2大憂心：拿著雞毛當令箭、執法職責以外的事情。對此，農業農村部回應，稱近期網上有人把農業綜合行政執法隊伍稱作「農管」，該隊伍並非什麼都管，其職責主要是打擊假冒偽劣種子、農藥、獸藥等侵農害農違法行為，不會干擾農民正常生產生活。

騰訊新聞客戶端報導，中國社交平台近日紛傳「農管」一詞出來後，當地都開始禁止房前屋後種瓜種菜了，還有人說，當地農民打藥都需要向「農管」申請，申請過了之後才可以去打藥。

更有農民擔心「農管」成了「拿著雞毛當令箭」之人，仗著執法權利，從農民身上為自己獲取利益。又或者執法自己職責以外的事情。例如一些農村生活、農民生活等事情上，也會去執法，甚至出現亂收費現象。

甚至有民眾將「農管」和村幹部畫上等號。

報導並刊文解釋，村幹部是村民選舉產生的，可以行使公共權力、管理公共事務、提供公共服務，村裡的大小事都管，而農業綜合行政執法隊伍只負責農業方面的管理。因此，不能把農業綜合行政執法隊伍當成村幹部。

報導稱，其實，農業領域的執法一直有相關部門在執行，只不過以前是分為多個部門，比如種子、農藥、獸藥、飼料、農機、動植物檢疫防疫 、農產品質量安全、漁政等多個領域。而此次農業綜合行政執法隊伍成立，等於把分散部門統一成一個部分進行執法，裡面具體的編制都來源於原來承擔執法職責的機構和單位。

農業農村部法規司有關負責人表示，有關注到近期網上有人把農業綜合行政執法隊伍稱作「農管」，說「農管」對農村的事什麼都管。

該負責人強調，農業綜合行政執法隊伍的職責使命主要是打擊假冒偽劣種子、農藥、獸藥等侵農害農違法行為，不會干擾農民正常生產生活。網上有的帖子提到的「禁止房前屋後種瓜種菜」等，並不屬於農業綜合行政執法範圍。