男廳官「美容腐敗」 偕妻砸300萬整容…網酸：沒看出成效

孔祥輝貪腐落馬。（取材自新京報）

被「美容腐敗」撂倒的官員再添一人。日前，青海省曾經擔任縣級市市委書記的廳官孔祥輝獲刑。在紀檢監察部門此前公開的問題通報中，孔不僅有嚴重經濟問題，生活作風也很不端正。在任期間，肆意揮霍違紀違法所得，和妻子花費巨資整容，總消費高達306萬元（人民幣，下同）。對於男廳官重金整容，有網友酸「 沒看出成效」。

極目新聞報導，據西寧市中級人民法院消息，該院13日依法公開對青海省海西州政協原副主席、茫崖市原市委書記孔祥輝受賄案作出一審判決，以受賄罪判處孔祥輝有期徒刑13年，並處罰金200萬元。

早前，孔祥輝於2020年12月落馬，2021年5月被「雙開」。孔祥輝被「雙開」近一年後，他的名字再次出現在青海省紀委監委的通報之中。作為通報中的五起違反中央八項規定精神典型問題之一，孔祥輝被指「多次接受私營企業主任某安排的赴廣西桂林、貴州黃果樹、海南三亞、雲南昆明等地旅遊；多次接受任某在西寧、茫崖、成都等地的宴請；多次和妻子赴成都、上海等地美容整容，花費306萬元，肆意揮霍違紀違法所得」。

報導稱，近年來，某些官員將大筆違紀違法收入投入到美容這件事上，成為一種特殊現象。

包括2021年9月，福建省公安 廳原黨委委員、副廳長章麗婕被「雙開」。在其通報裡有一條罪狀備受關注：章麗婕接受可能影響公正執行公務的美容服務。

再往前看，2021年7月被「雙開」的北方工業大學原黨委常委、副校長沈志莉也有類似問題。澎湃新聞報導，沈志莉被指「沉迷美容，生活奢靡」，因犯受賄罪一審被判10年有期徒刑。遼寧省鞍山市原國稅局 女局長劉光明，不僅美容，還前後花費500萬元左右到香港 等地整容，光臀部整形費就花費50萬餘元，事件曝光之後引起輿論嘩然。