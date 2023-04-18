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江歌媽媽告誹謗 網暴者被判2年3個月

中國新聞組／上海18日電
江秋蓮告網友網暴勝訴。（取材自澎湃新聞）
江秋蓮告網友網暴勝訴。（取材自澎湃新聞）

「江歌案」一直受到人們的關注。江歌的母親江秋蓮控告林某對她侮辱、誹謗一案，福建省建甌市法院日前宣判，被告人林某數罪並罰，處以有期徒刑二年三個月。

澎湃新聞報導，法院指出，2016年11月，江歌（江秋蓮之女）在日本留學期間遭其室友劉某的前男友陳某殺害。該案宣判後，林某通過其新浪微博帳號「獨狼獨語4」等，發布系列與江歌案有關的博文。江秋蓮認為上述博文對江歌及其本人構成侮辱、誹謗，遂以林某犯侮辱罪、誹謗罪向建甌法院提起刑事自訴。

法院經審理後認為，網絡不是法外之地，相關言行應受到法律規管，被告人林某通過多次發布微博的方式對他人進行侮辱、誹謗，公然貶損他人人格，破壞他人名譽，情節嚴重，其行為已構成侮辱罪、誹謗罪，應予數罪並罰，遂依法作出上述判決。

2016年11月3日凌晨，就讀於日本東京法政大學的中國留學生江歌，替同住女室友劉鑫阻擋其男友陳某時慘遭殺害。2021年4月，江歌母親訴劉鑫生命權糾紛案開庭。2022年1月，山東省青島市城陽區人民法院作出一審判決：被告劉暖曦賠償江秋蓮49萬6000元（人民幣，下同）及精神損害撫慰金20萬元。 2022年12月30日，山東省青島市中級人民法院對江秋蓮與劉鑫生命權糾紛案作出二審判決：駁回上訴，維持原判。

微博 日本 中國留學生

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