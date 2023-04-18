法式鵝肝連點8份…貴陽女吃自助餐5頓、點菜4萬元 竟偷打包

女子把菜夾進大腿上的塑料袋裡。（視頻截圖）

貴陽一名女子吃自助餐，一個月內5頓點菜4萬多元人民幣，吃不完竟偷偷打包，店方起訴索賠。

來源：YouTube

極目新聞報導，餐廳負責人陳女說，自己在貴陽市開了一家碳烤和牛精緻日料店，主打自助餐。店方明確提示：「按量點餐，拒絕浪費，浪費超過100克，原價埋單」、「本店謝絕打包，如需打包請聯繫商家並按原價埋單」等。

陳女說，在經營過程中，有一名顧客葉女士（化姓）從去年1月開始每個月都會光顧好幾次，當時自助餐的價格是每份218元（人民幣，下同），這名女顧客每次都特別能吃。店員們發現後，一開始還悄悄開玩笑說，「她這是來給我們上課了。」

但幾個月之後，店員發現，葉女的食量大得令人難以置信。一次，當葉女再次來店裡時，陳女讓店員查了一下監控，發現其有偷偷打包的行為。

「她進店裡來會背著個包，裡面放著很多小的塑料袋，把所點的食物按品種包好，偷偷裝進包裡帶走。她還喜歡點那些比較貴的食物，像三文魚北極貝、法式鵝肝等，她會一點好幾份打包帶走。」陳女說，店員們在發現葉女士多次打包的行為後，就上前提醒其這種行為不妥，葉女士匆匆吃完後就離開了。這頓餐，葉女士共點餐5954元，支付218元。

葉女士走後，陳女又查看了其近一個月的點單紀錄和視頻監控，這一次的發現更加令她震驚：葉女士一個月四次來店裡，點單金額分別為9135元、9106元、1萬0328元、1萬1130元。總計這名顧客五次共計點餐4萬5653元。但由於是固定費用的自助餐，她每次只需按218元埋單，加上優惠，五次實際支付僅1010元。

事後，店方聯繫了葉女士，指出了她多次私自打包的違規行為，要求她按點餐價格補齊餐費，「這不是錢的問題，是這種行為太惡劣了。」陳女說。但葉女士雖然承認其有打包行為，但只願意以自助餐的價格再補五次的餐費，也就是說她只願再補1000元左右。

據百姓關注報導，葉女士曾表示：「當時東西點多了，我就想吃不完又浪費，還不如打包帶走，回家還可以吃一點。」她還表示：「店家要求賠償的這個價錢太不合理了，我接受不了。」