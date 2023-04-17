「彝族最美新娘」婚後2個月 夫爆出軌與小三對話太鹹濕

果果與王龍結婚兩個月就爆發家庭危機。(取材自微博)

中國網紅果果今年1月與交往多年的男友王龍結婚，當時果果被譽為「彝族最美新娘」，想不到短短兩個月就爆出男方出軌。果果貼出王龍與小三的鹹濕對話，王龍說，「做完吃著奶入睡好不好」、「喜歡舔妳乳頭」等，王龍的姊姊甚至反嗆果果，「我弟弟還小，需要吃奶呢」。

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據網易新聞報導，果果近日公開王龍與小三的對話紀錄，截圖可見王龍告訴小三，「要跪在我面前的漢族女人，叫爸爸」、「做完吃著妳的奶睡好不好」、「會舔妳耳朵、舔妳舌頭、鼻子、嘴巴」、「舔是到不了窒息，操會」、「可以一夫多妻」。小三問他，「我好看還是你老婆好看？」他則回答，「她是少數民族的美，妳是漢族的美」。

果果公布兩人鹹濕對話後，王龍向她求情要求刪文，王龍說，「看在我們在一起三年的份上刪掉好嗎？你真的要讓我死嗎？我求你了，你毀了我的人生，你確實是我認識的女朋友裡面最好的，我不後悔跟你結婚，即使你把我毀了，我本來什麼都不怕，只怕失去你，現在更是什麼都不怕了，愛妳是真的，現在恨妳入骨也是真的」。