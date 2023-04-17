我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

「彝族最美新娘」婚後2個月 夫爆出軌與小三對話太鹹濕

中國新聞組／北京17日電
果果與王龍結婚兩個月就爆發家庭危機。(取材自微博)
果果與王龍結婚兩個月就爆發家庭危機。(取材自微博)

中國網紅果果今年1月與交往多年的男友王龍結婚，當時果果被譽為「彝族最美新娘」，想不到短短兩個月就爆出男方出軌。果果貼出王龍與小三的鹹濕對話，王龍說，「做完吃著奶入睡好不好」、「喜歡舔妳乳頭」等，王龍的姊姊甚至反嗆果果，「我弟弟還小，需要吃奶呢」。

來源：YouTube

據網易新聞報導，果果近日公開王龍與小三的對話紀錄，截圖可見王龍告訴小三，「要跪在我面前的漢族女人，叫爸爸」、「做完吃著妳的奶睡好不好」、「會舔妳耳朵、舔妳舌頭、鼻子、嘴巴」、「舔是到不了窒息，操會」、「可以一夫多妻」。小三問他，「我好看還是你老婆好看？」他則回答，「她是少數民族的美，妳是漢族的美」。

果果公布兩人鹹濕對話後，王龍向她求情要求刪文，王龍說，「看在我們在一起三年的份上刪掉好嗎？你真的要讓我死嗎？我求你了，你毀了我的人生，你確實是我認識的女朋友裡面最好的，我不後悔跟你結婚，即使你把我毀了，我本來什麼都不怕，只怕失去你，現在更是什麼都不怕了，愛妳是真的，現在恨妳入骨也是真的」。

果果也發文表示，「我公開這件事，王龍說我毀了他、恨我入骨，他姊說我借刀殺人，她弟弟罪不至此，小三說讓我理解她、原諒她，他們是無辜的，兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪，你們沒有錯，是我讓老公出軌了，是我讓小三得逞了，是我讓他姐傷心了，請讓我消失吧」。

果果與王龍結婚兩個月就爆發出軌危機。(取材自微博)
果果與王龍結婚兩個月就爆發出軌危機。(取材自微博)

上一則

花2萬為貓移植魚皮 廣西女被網暴「不如救治人」

下一則

CBA打假球 上海江蘇遭取消資格重罰 姚明痛心：比賽最重要的是信譽

延伸閱讀

「堅偉之戰」造謠扯小三 何志偉：疑有人自導自演

「堅偉之戰」造謠扯小三 何志偉：疑有人自導自演
「黎族最美新娘」結婚2個月遭出軌 夫甜喊小三：想吃妳的X睡

「黎族最美新娘」結婚2個月遭出軌 夫甜喊小三：想吃妳的X睡
小三風波 何志偉沒聽過 王世堅籲揪散播者

小三風波 何志偉沒聽過 王世堅籲揪散播者
被嗆只有大胸部 最辣小三萌退意

被嗆只有大胸部 最辣小三萌退意

熱門新聞

德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」