花2萬為貓移植魚皮 廣西女被網暴「不如救治人」

女子花2萬元為貓移植魚皮。(視頻截圖)

廣西北海一女子近日發現一隻流浪貓被剝皮丟棄，花2萬元人民幣(約2908美元)找寵物醫院為其移植魚皮，引起廣泛關注，還被「網暴」上熱搜。有網友表示，「花2萬元不如救治人！」

哈爾濱新聞報導，蔡女士撿到這隻貓咪送到醫院，住院住了好久也沒見起色，移植魚皮是寵物醫生給出的建議， 「我好不容易才找到這家寵物醫院，這個手術 也是這家醫院第一次做，我們現在每天都要去醫院複查，目前已進行了兩次手術。」術後，貓的狀態很好，留給牠的食物都吃完了。

對此，有不少網友表示，「花2萬元不如救治人！」、「一隻貓而已，有必要嗎？」

但對於蔡女士的暖心行為，也有不少網友表示，「人美心善」。有網友疑惑，貓被植了魚皮會不會忍不住去吃。網友譴責虐待貓貓的人，「可以不愛，請別傷害！」還有網友對植魚皮表示好奇，「沒想到吧，魚皮還能拿來治療。」

蔡女士說：「不想再說治療費的金額了，因為網上太多留言什麼的，搞得我現在很困擾，本身我救助牠是瞞著家裡人，現在家裡人都知道了，本來真不知道要花這麼多錢，當時醫生跟我說就三、四千元，但後面卻越來越多，也沒想到牠的情況這麼嚴重，既然救治了一半，就不可能放棄。」

「不想他們道德綁架我！」蔡女士還稱，自己本來想救助這隻貓後，就找人領養牠，「但牠現在這個皮膚，我估計找不到人領養，所以我會繼續養著牠。」

關於魚皮治療傷處的報導來源於2017年巴西 的一次醫療實踐。據報導，醫生將羅非魚魚皮剝下來分割成小塊，加以消毒後，存放在冰箱內，可以用來充當燙傷敷料。而巴西使用羅非魚魚皮治療燒傷，是受到中國「豬皮治療燒傷」技術的啟發。