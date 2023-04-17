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哭窮？鄭州抗癌共享廚房被踢爆賣慘 老闆被指擁數套房、妻開寶馬

中國新聞組／北京17日電
陷輿論風波中的共享廚房店外堆滿捐贈物資，不少市民在附近圍觀。（取材自極目新聞）
陷輿論風波中的共享廚房店外堆滿捐贈物資，不少市民在附近圍觀。（取材自極目新聞）

近日，河南鄭州一家抗癌共享廚房因「經營困難」貼出「告別信」引發關注，許多愛心人士捐錢捐物，但被網民踢爆負責人張廣兵年年賣慘、受捐款項明細流向不明，且家裡有數套房，妻子還曬出寶馬豪車等。現已被官行監督監管，但受資助審批流程也暫停。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，90後小伙張廣兵在河南省腫瘤醫院附近開了一家「抗癌共享廚房」，專為病人和家屬提供做飯場地。9年來堅持5元做飯不漲價，近日因一封「告別信」引發網友關注，信中稱：「廣大的病屬朋友：鄭州抗癌廚房堅持9年，現今經營困難，很有可能堅持不下去了。給大家說聲對不起。」

此事引起社會愛心人士及企業紛紛捐款，然而事件卻發生反轉，有網友找到關於張廣兵抗癌共享廚房往年的媒體報導，質疑其「年年賣慘」，「一條街7、8家共享廚房，就他每年哭窮，說經營不下去了，需要捐款」。還有網友發現張廣兵妻子短視頻帳號曬出的開寶馬、奔馳等豪車視頻「家裡3套房，妻子開寶馬，哪裡窮了？」

輿論發酵後，張廣兵回應稱：「我為自己說的話負責，我沒有寶馬也沒有別墅。」

張廣兵還稱已向河南省慈善總會申請公益慈善賬戶專款專用。不過河南省慈善聯合會接受媒體採訪時表示，因審查後不符合我國《慈善法》相關要求，並未與張廣兵開展合作；深圳建輝慈善基金會也發布聲明稱，決定暫停涉鄭州「抗癌共享廚房」的資助審批流程。

據央視新聞消息，關於鄭州「共享廚房」相關情況，當地成立聯合調查組進行調查，「共享廚房」合夥人張某某家庭名下有90.2平方米小產權房一套、40.52平方米小公寓一套，分期付款購買白色馬自達3轎車一輛。社會愛心人士贈予款額579888.25元，款項保存在銀行卡、微信及支付寶中，均未支出。當事人已停止接受各類社會贈予。對社會愛心人士贈予的款物使用情況，將依法依規進行監督監管。

另據極目新聞報導，面對種種質疑，這家共享廚房的合夥人之一魏先生表示，目前他們已不想對任何人做出回應，等輿論壓力變緩後他們會公布相關明細，「現在我們說再好，沒人相信。」

河南 鄭州 微信

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