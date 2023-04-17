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培訓課程最高賣到72萬元 「成功學大師」涉詐騙被刑拘

中國新聞組／北京17日電
自稱是「亞洲第一潛能激勵大師、成功學大師」楊濤鳴落網。（取材自上游新聞）
自稱是「亞洲第一潛能激勵大師、成功學大師」楊濤鳴落網。（取材自上游新聞）

今年2月下旬，「成功學大師」楊濤鳴主講的「超級說服力」培訓課程在寧波一家酒店舉行，現場有上百人參加，有學員覺得培訓課程涉嫌傳銷，於是報警，最終含楊濤鳴等30多人涉嫌詐騙被刑拘。

來源：YouTube

上游新聞報導，王梅（化名）是「超級說服力」培訓課程的一名學員，她說，楊濤鳴講的課程主要是說服力的10個步驟，其實是一些基礎的營銷課程；分享過程中會穿插很多所謂的成功案例，有剛開始月入2000元的學員，因為聽課了之後，月入十萬元，有夫妻學員聽課了之後，月入幾十萬，還有做微商的學員，聽課了之後年入百萬元等等。

王梅說：「楊濤鳴在講課的時候，會提到他跟各種世界名人的合照，與世界名人的關係很好等等，讓學員以為，他就是一名享譽世界的大咖。」

報導指出，培訓課程的目的，就是讓學員買楊濤鳴的培訓課程。第一天推薦的是5800元的課程，第二天推薦的是3萬元的課程，還有5萬元、14萬元、60萬元的課程供選擇。刷卡購買5800元課程的預估有三四十人，刷3萬元課程的可能有二、三十人，好像還有幾個學員刷的是14萬元的課程。有一個學員打算在24日培訓課結束前刷卡購買72萬元的課程。」王梅說，「據講課的老師說，他們吸引力公司每年營業額都在幾千萬元，2022年只做了6個月，營業額就有4000多萬元了。」

王梅表示，同組的一個姑娘就跟我說這個課怎麼那麼像傳銷，後來王梅等學員在「李旭反傳防騙團隊」的幫助下，向寧波警方報了警。

「李旭反傳防騙團隊」負責人李旭近日說：「警方對吸引力公司涉詐騙案已收網，楊濤鳴及其手下張某玉等多人已落網被帶走。楊濤鳴的理論體係屬於近年來興起的成功學，這是一種精神傳銷的有害培訓，多地政府陸續出台了依法取締和打擊的專項工作方案。」

寧波警方回復稱：「警方以詐騙案進行立案調查，楊濤鳴等30多人已被刑事拘留，該案涉及人員較多。」

據報導，楊濤鳴自稱，個人全國巡迴演講上千場，影響數百萬人的超級演說家；不斷刷新行業銷售紀錄，並與世界頂尖大師合作，邀請世界大師來中國，吹噓自己是「亞洲第一潛能激勵大師」。

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