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業內：綢吊表演不會繫安全繩 安全只能靠互信

中國新聞組／北京17日電
安徽宿州近日發生雜技女演員高空失手墜亡事件。(視頻截圖)
安徽宿州近日發生雜技女演員高空失手墜亡事件。(視頻截圖)

安徽宿州市發生雜技女演員演出墜亡事件。有網民質疑女演員死亡是因未繫保險繩。資深雜技演員說，此次發生事故表演在業內稱為「綢吊表演」，此項目無論是中國國內還是國外均不會繫安全繩，表演的安全最終是靠搭檔的相互信任。為保持良好的演出情緒，大型雜技團不讓會情侶搭檔練習這種高空雙人項目。也有專家質疑現場吊車升太高，「這不是玩命」。

極目新聞報導，從事綢吊表演十餘年的華中地區某雜技團演員張紅（化名）介紹，在眾多雜技項目裡面，綢吊的安全性還是很高的，但基本不會出現演員閃脫騰空狀態。這種成熟的表演，只要集中注意力，演員就不會掉落。她演了20多年，身邊沒有碰到過類似險情。

另一地方雜技團資深演員韓東（化名）表示，雜技中的綢吊表演是沒有保險繩的。「表演綢吊的兩個人，會有懷抱、翻滾等動作，假如身上繫了繩子，會直接影響動作的施展」。韓東稱，綢吊項目的安全要靠身體的核心力量，特別是與搭檔之間的默契和信任。

雖然綢吊表演不會用到安全繩，但張紅表示，在綢吊訓練中也會使用安全繩。在低空進行反覆練習時，演員容易出現疲勞的情況。

韓東稱，「專業的雜技演員很難出現這種失誤。」另外，綢吊表演也會受到外部因素影響，比如捲揚機的操作不當，繩索停止時就會猛地頓一下，這就會對演員的動作產生影響，造成失誤。

據張紅表示，為了保證演出的安全，在她所在的演出團隊中，演出前，教練、負責人都會一一詢問演員的情緒狀態、身體狀況等。哪怕有一個方面發現不適，就會臨時取消節目、啟動備用方案等等。雜技演出中，保持良好的情緒很重要，大型雜技團在這種高空雙人項目一般不會讓情侶搭檔練習，以避免相關情緒、心態方面可能出現的問題。

海報新聞報導，現場也有一說是機器轉動太快造成女演員墜亡，但無法證實。河南雜技表演老師何老師分析可能造成此次意外原因。「吊車不應該升這麼高，表演雜技的意義是傳承，不是冒險，不代表是玩命」。

在法律責任上，海報新聞報導，女演員是演出公司的員工，其在表演時屬於在工作期間，因此應當認定為工傷。這場表演的組織者如果管理不到位，恐涉及重大責任事故罪，依刑法處3年以下有期徒刑或者拘役；情節特別惡劣的，處3至7年有期徒刑。

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