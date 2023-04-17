出差美直奔賭場、收賄百萬 常德書記被帶走時嚇尿

常德市委原書記楊懿文出鏡懺悔。（取材自每日經濟新聞）

近日，在三湘風紀微信 公眾號推出的「鏡鑑」短視頻專欄中，常德市委原書記楊懿文出鏡懺悔。楊懿文已於去年5月被「雙開」，他在節目中說自己曾在出差美國時請假賭博，還在飯局中收受賄賂，「3年間吃了5餐飯，收了540萬（人民幣，下同，約78.5萬美元）」。

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每日經濟新聞報導，1966年出生的楊懿文是湖南汨羅人，1987年8月參加工作，1991年6月入黨，曾任長沙縣縣長、長沙縣委書記、婁底市市長、常德市委書記等職。

在「鏡鑑」短視頻，楊懿文說：「我到美國去以後就私下請假，我和一個朋友說到大西洋（娛樂）城去。我們從紐約直接開車子到大西洋（娛樂）城去，玩那個賭博機去了。」不到兩分鐘的短視頻中，楊懿文在鏡頭前懺悔道，「思想上出毛病，導致私心欲望放縱，再導致自己的行為失範」。

據紅星新聞報導，今年初，湖南省紀委監委推出的另一部反腐專題片「忠誠與背叛」披露楊懿文更多違法違紀細節。片中，楊懿文稱曾與商人何某吃飯，「事後他給我送了兩個茅台酒的那種箱子，打開是現金100萬。3年多時間，吃了5餐飯，收了540萬」。而在2021年4月調任常德市委書記後，楊懿文僅7個月就收受紅包禮金30多萬元。

湖南省紀委監委通報指出，楊懿文28歲就走上處級領導崗位，擔任黨政「一把手」20餘年，期間違法違紀行為包括：轉移隱匿財產、多次組織或參加迷信活動、肆無忌憚收受禮金、貪圖錢財女色、違規干預和插手司法活動等。

3月23日，受賄近7000萬元、造成國家經濟損失1305.41萬元的楊懿文，一審獲刑16年半。

據「中國經濟周刊」報導，2021年11月15日上午，剛主持完一場會議的楊懿文被湖南省紀委監委的辦案人員找上門談話。大約半個小時後，楊懿文被兩名辦案人員架著帶走；據多名常德官場人士講述，楊懿文被帶走時嚇得小便失禁。

幾乎同一時間，擔任長沙市公安 局黨委副書記、副局長的其妻李湘江也被從辦公室帶走。有知情人士說，楊懿文與李湘江是長沙大學大專班同班同學，兩人畢業後在長沙市公安局不同的派出所工作，對公安系統都很熟悉。

一名長沙市公安局知情者說，李湘江因工作原因與媒體來往多，坊間傳言其「業務（搞錢）能力強」。

此外，在楊懿文與李湘江被查之後，楊懿文的妹妹、長沙市廣播電視台原人力資源部主任楊文利也被查。

楊懿文還有個「不省心」的兒子，「從小飛揚跋扈、涉毒涉黑，後來被送去國外讀書。李湘江和兒子組成『母子檔』，裡應外合操辦了很多向境外轉移資產的勾當」，知情者說。