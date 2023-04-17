雲南殺人犯逃35年 2度更名娶妻生子 落網時瞎隻眼、斷隻手
雲南省會澤縣偏遠山村35年前曾發生命案，李柱友涉嫌殺害嬸嬸徐九娟後逃亡，期間他兩度更名還結婚生子。35年後落網時，李柱友一隻眼失明，也斷了一隻手，變成一個乾癟的老頭，憑藉其腦門上幼時留下的一道疤，他的大哥李富連才把他認出來。日前，李柱友犯故意殺人罪一案，在會澤縣人民法院開庭審理。
紅星新聞報導，李柱友的嬸嬸徐九娟家被盜過幾次，她曾懷疑是李柱友所為。兩家也曾為修松樹枝的事有過爭吵。1987年3月3日，李柱友獨自回家的路上，他至少萌生了一年的念頭，突然變得愈來愈強烈：「要把徐九娟和她的娃娃整死」。
於是，李柱友鑽窗潛入徐九娟屋內，掐住徐九娟的脖子，徐九娟則一陣亂抓。後經法醫鑑定，徐九娟在李柱友左面頰、頸部、手背等處留下至少10處的抓痕。李柱友後來向警方供稱，當時他喝了酒，不知掐了多長時間，只記得「一直到她不會動我才鬆手」，之後「擔心她不死」，又扯來電線纏住徐九娟的脖頸。
李柱友在自家的廁所接受了第一輪審訊，調查人員至少跟他講了五個小時的政策。最終，李柱友說，這件事不是他一個人幹的，一起作案的還有他的侄兒李貴米，「我們主要是想去偷她家的錄音機」。
據報導，趁看守人員酣睡，李柱友立刻逃往山裡。幾天後來到昆明市大板橋橫山採石場，自稱「張啟明」，見採石場在放炮，問負責人需不需要放炮小工，之後就留在採石場負責搞爆破。
時年33歲的陳丙良也在這家採石場工作，陳丙良見其可憐，人也勤快老實，就將他介紹給了姚安縣光祿鎮老家的侄女陳蔓田。陳丙良直到35年後才知道，原來他當年好心收留的「張啟明」，竟是一名殺人嫌犯。
「張啟明」成了陳家的上門女婿，結婚半年後，他從會澤縣另一村委會借用一個名叫廖朝忠的村民的個人信息，開具虛假證明，最終順利在姚安縣光祿鎮落戶。1993年，「張啟明」夫婦有了一個女兒；2005年又添了一個兒子。陳蔓田稱「廖朝忠」在外人面前表唯唯諾諾，在家裡卻常對她施以家暴，「那些年我沒有維權意識，我沒有兄弟，打又打不過，只能忍受」。
報導指出，「廖朝忠」在大板橋和富源縣的採石場，被炸瞎了一隻眼，一隻手也斷了，安上了鋼板。「廖朝忠」最後的工作地是廣東東莞市的信義玻璃廠。直到2022年9月20日，東莞市公安局虎門分局北柵派出所民警來到這家玻璃廠的食堂逮捕他。
雲南會澤警方通過DNA比對，進一步確定「廖朝忠」就是逃亡了35年的李柱友。李柱友供述，逃亡這幾十年中，他見到警車就怕，見到警察就躲。
今年4月6日，李柱友涉嫌犯故意殺人罪一案在會澤縣人民法院開庭審理。法庭上，李柱友並沒有對死者家屬表達歉意。
徐九娟的丈夫和兒子當庭撤回了刑事附帶民事起訴，他們認為，時間並沒有磨平他們的傷痕，無論李柱友賠償多少錢，都無法撫平他們失去親人35年受到的傷害。他們放棄民事賠償，只為求李柱友獲得應有的判決。
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