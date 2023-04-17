雲南殺人犯逃35年 2度更名娶妻生子 落網時瞎隻眼、斷隻手

4月6日，李柱友被押解往法庭受審。（取材自紅星新聞）

雲南省會澤縣偏遠山村35年前曾發生命案，李柱友涉嫌殺害嬸嬸徐九娟後逃亡，期間他兩度更名還結婚生子。35年後落網時，李柱友一隻眼失明，也斷了一隻手，變成一個乾癟的老頭，憑藉其腦門上幼時留下的一道疤，他的大哥李富連才把他認出來。日前，李柱友犯故意殺人罪一案，在會澤縣人民法院開庭審理。

紅星新聞報導，李柱友的嬸嬸徐九娟家被盜過幾次，她曾懷疑是李柱友所為。兩家也曾為修松樹枝的事有過爭吵。1987年3月3日，李柱友獨自回家的路上，他至少萌生了一年的念頭，突然變得愈來愈強烈：「要把徐九娟和她的娃娃整死」。

於是，李柱友鑽窗潛入徐九娟屋內，掐住徐九娟的脖子，徐九娟則一陣亂抓。後經法醫鑑定，徐九娟在李柱友左面頰、頸部、手背等處留下至少10處的抓痕。李柱友後來向警方供稱，當時他喝了酒，不知掐了多長時間，只記得「一直到她不會動我才鬆手」，之後「擔心她不死」，又扯來電線纏住徐九娟的脖頸。

李柱友在自家的廁所接受了第一輪審訊，調查人員至少跟他講了五個小時的政策。最終，李柱友說，這件事不是他一個人幹的，一起作案的還有他的侄兒李貴米，「我們主要是想去偷她家的錄音機」。

據報導，趁看守人員酣睡，李柱友立刻逃往山裡。幾天後來到昆明市大板橋橫山採石場，自稱「張啟明」，見採石場在放炮，問負責人需不需要放炮小工，之後就留在採石場負責搞爆破。

時年33歲的陳丙良也在這家採石場工作，陳丙良見其可憐，人也勤快老實，就將他介紹給了姚安縣光祿鎮老家的侄女陳蔓田。陳丙良直到35年後才知道，原來他當年好心收留的「張啟明」，竟是一名殺人嫌犯。

「張啟明」成了陳家的上門女婿，結婚半年後，他從會澤縣另一村委會借用一個名叫廖朝忠的村民的個人信息，開具虛假證明，最終順利在姚安縣光祿鎮落戶。1993年，「張啟明」夫婦有了一個女兒；2005年又添了一個兒子。陳蔓田稱「廖朝忠」在外人面前表唯唯諾諾，在家裡卻常對她施以家暴 ，「那些年我沒有維權意識，我沒有兄弟，打又打不過，只能忍受」。

報導指出，「廖朝忠」在大板橋和富源縣的採石場，被炸瞎了一隻眼，一隻手也斷了，安上了鋼板。「廖朝忠」最後的工作地是廣東東莞市的信義玻璃廠。直到2022年9月20日，東莞市公安 局虎門分局北柵派出所民警來到這家玻璃廠的食堂逮捕他。

雲南會澤警方通過DNA比對，進一步確定「廖朝忠」就是逃亡了35年的李柱友。李柱友供述，逃亡這幾十年中，他見到警車就怕，見到警察 就躲。

今年4月6日，李柱友涉嫌犯故意殺人罪一案在會澤縣人民法院開庭審理。法庭上，李柱友並沒有對死者家屬表達歉意。