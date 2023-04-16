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沒訂到房 近30遊客黃山公廁過夜 「感覺很難忘」

中國新聞組／北京16日電
遊客扎堆在黃山山頂廁所休息。（取材自瀟湘晨報）
遊客扎堆在黃山山頂廁所休息。（取材自瀟湘晨報）

安徽黃山是知名旅遊景點，山頂有有多家酒店提供遊客過夜。然而，黃山因近日湧入大量遊客而引發的住宿問題多次登上熱搜，本月初就有網友發視頻稱，黃山風景區山頂一酒店大廳擠滿了過夜遊客，酒店還為遊客提供免費茶水及墊子，引發廣大關注。近日又有網友扎堆在黃山山頂的公廁留宿，還稱「感覺很難忘」。

瀟湘晨報報導，登山遊客劉女士為等第二天日出，決定在山頂過夜，但當時酒店都住滿了，她和其他沒有訂到房的旅客只能留宿在公廁，後來餐廳開放，就去餐廳待了一宿，「之前沒有體驗過，感覺很難忘」。據她表示，當時有2、30個人在山頂的廁所裡休息。

對此，黃山管委會工作人員表示，黃山山頂大概有六、七家酒店，山頂餐廳都是由酒店管理的，是否開放給遊客由酒店決定；除此之外，包括公廁在內的所有公共場所，都不提供遊客過夜服務。

黃山管委會一名工作人員表示，「黃山每天會限制遊客人數，上限是3萬人，現在不允許搭帳篷。如果要看日出，最好住山頂酒店，山頂酒店客滿，可以住山腳下。不可以在公廁或其他公共場所留宿，我們會有人進行管理」。

據悉，黃山山頂的酒店價格普遍較高，標間均價在千元人民幣左右。景區曾回應表示，如果遊客沒有預定賓館，建議選擇「一日遊」，但如果有遊客因特殊原因沒有下山，也會提供人性化的服務。

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