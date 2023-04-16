飛行中客艙煙霧繚繞 網：機上也逃不了沙塵暴

春秋航空回應客艙內煙霧繚繞是正常現象。（取材自九派新聞）

日前網傳一段在上海的飛機客艙內「煙霧瀰漫」的視頻，引發關注，有網友稱此為春秋航空某航班。事發幾天後，春秋航空客服人員回應證實，並稱這是「冷凝氣」，「是飛行過程中一個正常現象」。有網民調 侃稱，這不是要「成仙」，就是連上了飛機也躲不過「沙塵暴 」。

據九派新聞、紅星新聞報導，網傳這段飛機客艙內煙霧瀰漫的視頻顯示，當時機艙內的煙霧讓許多乘客伸手不見五指，能見度極差，不少網友看了驚呼「害怕」，也有網友稱自己也遇過，一般是潮濕天氣較會碰到；有網友則稱這是大驚小怪，「我遇過好幾次了」。

該班機所屬的春秋航空透過客服人員回應稱，視頻中的飛機，當時正在正常飛行，空調打開後，冷卻乾燥的空氣進入高溫 潮濕的空氣時，所產生大量的冷凝氣。

查閱資料顯示，春秋航空工作人員所稱的「冷凝氣」現象為氣體遇冷，凝結成小水滴，懸浮在空中。

另據新京報「我們視頻」報導，航空專業人士稱，這是一種物理現象，內外冷熱不均，客艙釋放冷氣就會如此。

對此，網友們紛紛表示，「免費體驗騰雲駕霧」、「下一站南天門」、「仙氣飄飄」、「這是去參加王母娘娘的蟠桃會」，還有人搞笑說：「在機上也躲不過沙塵暴」。