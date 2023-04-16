中國足協前主席陳戌源落馬 官媒批：花120億奪冠

中國足球協會前主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。(取材自百度百科)

中國足球 協會前主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。「環球人物雜誌」點名批評他是一個「精緻但不懂球」的足協主席，指他不接地氣，接待他要備七種飲料和薯片，更直指他花120億元人民幣(約17.4億美元)奪冠。

據報導，67歲的陳戌源從碼頭工人做到國企上港集團總裁數，足球圈受訪者對他的評價是「很傻很精緻」的外行，老同事則說戌源是不懂業務的「老好人」。

在許多足球圈人士眼中，陳戌源多是負面形象。

一名接近陳戌源的足球圈人士表示，陳戌源是個不接地氣的人。曾在一場友誼賽，足協工作人員光是飲料就給他準備了七種，他到大連觀賽，不僅對酒店有很高的要求，還點名要一款在市面上很難買到的薯片，為此當地接待人員發愁了很久。「怎麼看，他都不像一位碼頭工人出身的老總。更像一位在南洋投機倒把成功的商人。」

報導指出，陳戌源酷愛麻將，在世預賽期間，他到前線督戰，需要工作人員陪他打牌，影響到球隊的備戰工作。而在足協，陳戌源事情不多，幾乎全部是圍繞國足。其他項目和聯賽，不聞不問。其後果是，國足成績沒有起來，五人足球、沙灘足球、國青、國少成績均出現下滑。中超 、中甲、中乙，每年出現兩位數以上的解散球隊。

2019年，陳戌源曾對足球和金錢的關係作出表態，指足球是高尚運動，不要讓金錢給玷污了。但前上港隊助理教練謝暉有次在酒桌上透露，「上港拿這個冠軍，我在上港我知道的，他們花了120億元。」這番話傳到網路後引發軒然大波，上港俱樂部沒有對外回應，陳戌源對此亦絕口不提。

多位足球專業人士表示，陳戌源是個外行，他上任以來，中國足協出台了多項措施，其中有好有壞。「也許陳戌源剛到足協確實想做點事，但複雜的環境和他本身不接地氣的毛病，讓他踩了很多坑。踩著踩著，他也不知道哪裡是平地，哪裡是坑了。」