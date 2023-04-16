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CBA季後賽爆打假球 球迷、球評怒：臉都丟盡了

中國新聞組／北京16日電
14日上海隊與江蘇隊的比賽畫面。（取材自微博）
14日上海隊與江蘇隊的比賽畫面。（取材自微博）

中國體壇最近頗不安寧，足球颳起反腐風暴之際，14日的上海男籃戰勝江蘇男籃後，「假球」一詞登頂熱搜，最熱的時候，熱搜前十有五個是與籃球相關的詞條，專業評論指，「連打假球也不會打，臉都丟盡了」、「醜陋的比賽」；更有評論指出，CBA僅用了一分多鐘就碾壓了村BA。

體壇周報記者評論，CBA聯賽，卻在眾目睽睽下，上演一齣瞎子都能看出來的假賽，甚至連演的過程都捨去了，「這些製造假球的主體，真的把球迷當成了傻子，以為我們會看不出來這是假球。」

評論指，在CBA打球最成功的美國人馬布里也在第一時間更新微博寫道，LOL（笑死），顯然，這樣的比賽不僅會在中國球迷間傳播，也會在美國球迷，全世界球迷間傳播，「我們的聯賽把臉都丟盡了」。

鳳凰網報導，媒體人@所羅門的臣僕發文表示，「醜陋的比賽！連續失誤的緊要關頭，史總向李楠指導方向瞟了一眼，希望能看到李楠指導喊個暫停，但李楠指導除了抹了一把額頭的汗水之後居然沒有任何表示」。

「Ugly game！」媒體人@球圈趙探長說：「這場比賽，一定會被記住很久。」

紫牛新聞評論，這一場球賽，各種連小學生籃球賽中都罕見的失誤一而再地出現，讓人氣極反笑，比賽僅僅用了一分多鐘，就在眼球的爭奪戰中徹底碾壓了村BA，告訴後者什麼才是籃球界的扛霸子。

評論指出，企業出了假冒偽劣產品還要盡快道歉，娛樂明星們塌房還要勉力做危機公關，號稱職業聯賽，卻對衣食父母這般嘴臉，無論如何都不合適。中國籃協和CBA公司盡快給出一個尊重球迷智商和人格的調查和處理。

評論中更指，體育也是有尊嚴的，可別指望球迷有多健忘，對照「學思想、強黨性、重實踐、建新功」的總要求，體育界到底想交出什麼樣的答卷？

足球 風暴 微博

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