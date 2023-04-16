CBA季後賽 連5次低級失誤 上海隊與江蘇隊爆打假球

江蘇隊球員馬建豪（上）14日在CBA季後賽比賽中。(新華社)

14日在CBA季後賽12進8的比賽中，上海隊以四分優勢險勝江蘇隊之後，這場比賽引起了球迷的廣泛爭議，「假球」一度衝上熱搜榜第一，「李楠」排在第七。原因是江蘇隊在最後一分鐘連續五次低級失誤，拱手將領先優勢送給上海隊，讓對手打了個10比0。而江蘇男籃外援布萊克尼比賽前就已購買機票，比賽結束直接回國，似乎早知道球隊無法晉級。對此，中國籃協和CBA聯賽公司在官微上發文稱，已展開調查。

封面新聞報導，此前的兩局比賽，雙方一比一戰平，這次第三局是決勝局的比賽，但最後時刻出現了戲劇性的場面。比賽還剩下一分半的時候，江蘇男籃布萊克尼後場控球失誤，劉錚搶斷上籃被布萊克尼犯規，劉錚罰球拿下兩分。此後，江蘇男籃後場發球又一次失誤，上海男籃搶斷後王哲林上籃不進。江蘇男籃搶下籃板，但又出現失誤，王哲林接隊友傳球扣籃實現比分反超。

在接下來的回合中，江蘇男籃又一次遭到上海男籃的搶斷，王哲林搶到進攻籃板又一次上籃得分。而在比賽還剩下46秒的時候，江蘇外援布萊克尼在劉錚的防守下竟然又出現了回場這樣的低級失誤，王哲林隨後又上籃得分。如此一來，在比賽的最後時刻，手握四分優勢的江蘇男籃連續出現五次低級失誤，上海男籃打出了一波10比0的高潮並最終逆轉獲勝。

令人更生疑竇的是，江蘇男籃連續出現失誤的時候，江蘇男籃主教練李楠面無表情，並沒有叫暫停進行調整的意思。在賽後反而說：「我覺得我們年輕球員拚得不錯，他們也把所有包都袱放下了。」這讓球迷不得不懷疑，上海男籃和江蘇男籃就是在打假球。

北京 青年報報導，而在主場獲勝的上海隊在登上大巴準備離開時，也有球迷發出了「假球，退票」的呼喊。有球迷認為，是一場演技拙劣的「假球」，希望國家體育總局及司法機關嚴查。

這些反常的情況賽後，也引起了中國籃協和CBA聯賽公司的高度重視，他們15日在官微上發文稱，已就本場比賽情況展開調查，並將及時公布調查結果。

網易報導，江蘇假球再添實錘。有球迷還扒出，江蘇男籃外援布萊克尼在球隊與上海隊的比賽開打之前，就已經提前購買了14日晚上，返回美國的機票，而在江蘇隊與上海隊的比賽結束之後的第一時間，布萊克尼就直接前往機場，等於說在比賽開打之前，布萊克尼就已經知道了球隊無法晉級。

報導說，有意思的是，在第四節最後時刻，正是在李楠換上布萊克尼之後，才掀起了江蘇隊的失誤浪潮，其中布萊克尼一個人就出現了兩次低級失誤。