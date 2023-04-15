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貴陽記者遭電鋸肢解 兇嫌官二代 拍片炫耀「有瘋子死了」拒不認罪

中國新聞組／北京15日電
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴陽一名記者倪青青去年2月被心生不滿的同事曾楊在辦公大樓內，當著眾人的面，用刀和鏈鋸殘忍殺害，場面如同屠宰場一般。事情過去一年多，近來因為倪母實名舉報曾楊是「官二代」，再度引起微博關注。

綜合媒體報導，倪青青的母親敖林嬋在抖音實名檢舉稱，兒子倪青青被同事曾楊殘忍殺害，曾楊是「官二代」，其父是當地退休公安局官員，曾楊至今仍然沒有被司法機關追究責任。

倪母的文章描述恐怖殺人過程：倪青青和曾楊是同公司的記者，去年2月7日早上，兩人發生口角，下午4時，曾楊帶著鏈鋸、兩把匕首還有手套來到辦公司，鎖死逃生門，當著多名同事的面，對倪青青身體多處（頭部、胸部、頸部、肺部、肝部等多處）砍殺、割鋸。

倪青青面目全非、頭皮割落，氣管食管割開、頸部被鋸子幾乎鋸斷，身體多臟器受損，腸子割破。而兇嫌曾楊在殺人後，還拍了視頻上傳朋友圈，配上文字說明：「今天有個瘋子將要死去」。

對於兩人發生衝突的原因，倪母的文章稱，曾楊曾經騷擾女同事，被倪青青懟了一下，曾楊就懷恨在心。事發當天早上，倪青青在工作上出現失誤，曾楊放話要告訴長官，倪青青隨即回嗆「30歲的人了還打小報告」。

倪母的文章說，倪青青的這一句話引來曾楊不滿，曾楊隨後將倪青青打倒在地，報警後兩人去了派出所調解。問題解決後回公司，沒想到下午曾楊帶著事先準備的作案工具，到公司犯案。

今年2月23日在貴陽市中級人民法院對此案開庭審理，倪母只求判曾楊死刑。但她稱，曾楊在法庭上不但拒不認罪，當庭翻供，還拍桌子、打板凳、砸話筒，威脅家屬。他們一家無計可施，更擔心兒子得不到最後的公道。

有網友轉發該案，但仍沒有官方媒體報導此事，網友質疑「上網搜了一下幾乎沒有任何消息，這麼惡劣的事情為什麼上不了熱搜，如果是假的官方出來闢謠一下，如果是真的那後續呢？」

公安 退休 抖音

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