河南鎮黨委書記涉性侵 父掌當地紀檢部門 異地偵辦

唐河官方去年8月的宣傳中李博（圖中穿黑衣）下鄉探望下屬的小事，也需要專門扯起橫幅體現儀式感。（取材自縱觀新聞）

河南 省南陽市唐河縣祁儀鎮黨委書記李博被爆涉及性侵 案，因網上傳其父為當地掌管紀檢監察的官員，事件一度被全面封鎖，但媒體廣泛報導後，李博已被免職並遭警方控制。該案共涉3名嫌疑人，其中包括李博，受害人為1名女子。案件已由上級公安 機關指定異地警方偵辦。

據自由亞洲電台引述新京報、紅星新聞網等多家媒體報導，在南陽市唐河縣涉及性侵而被免職的官員叫李博，他是祁儀鎮黨委書記，同時該案還涉另外兩名黑社會人士，他們經常一塊兒出入那個KTV、洗腳店。而受害者是一位在夜場賣酒的女子。

報導指出，一位匿名的爆料人稱，案發於3月25日，因嚴密的資訊封鎖，直到半個多月後，才逐漸在社交媒體流傳開來。

據多家媒體報導，35歲涉事的李博本身是官二代，從縣團委書記，到鎮長，再到黨委書記。其父也是當地的官員，並掌管紀檢監察。事發後，當地官方嚴厲管控輿論，一些知情民眾也被警告，不得對外提及此事。

4月12日，網曝涉案的李博被已警方調查，引發關注。南陽警方未獲回應此事；唐河縣官方人士表示，案件警方正在調查中，具體細節不詳；祁儀鎮政府在回應採訪時，承認書記李博確實出事了，公安正在調查，但具體因何事落馬，對方聲稱「不知道」，當被追問他李博與涉黑人員的關係時，該官員未作否認，但指不掌握李博的私生活。

據報導，此前當地政府網站上曾發布的李博的工作照片和宣傳文章都已經被刪除，連其基本的個人身份資訊，也已被遮罩。